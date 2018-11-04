Гейтс заявил о возможном вводе налога на роботов

Билл Гейтс заявил о возможности ввода налога на роботов

Миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что в будущем налоговая система изменится, и в отношении роботов будут введены специальные сборы, чтобы позволить людям сохранять рабочие места. Об этом он заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете Nikkei.

"Благодаря идее о том, что роботы помогают нам производить больше товаров и услуг с участием меньшего количества людей, мы стали определять для себя работу как не единственное, ради чего мы родились. Если нам нужно меньше работать, тогда возникает вопрос — как мы должны проводить [освободившееся] время. Конечно же, я не говорю, что мы должны искусственно замедлять процесс автоматизации, ведь робототехника по сути является формой нашей деятельности на данном этапе", — сказал он.

Тем не менее, по словам Гейтса такое развитие в конечном итоге не должно привести к полномасштабному уходу людей с их рабочих мест.

"Основная идея налогообложения заключается в том, что вы можете брать налоги с капитала или рабочей силы, а робот — это капитал. Сейчас существует ряд налогов на рабочую силу, к примеру, подоходный, однако со временем, поскольку люди захотят стимулировать рабочие места и их создание, мы, вероятно, будем иметь различные вычеты и субсидии, чтобы повысить спрос на обычных сотрудников", — подчеркнул миллиардер.

По его мнению, в будущем должны возрасти сборы именно с материального капитала и другого имущества, в том числе с роботов. Гейтс пояснил, что никаких запретов на покупку андроидов и организацию производства с их участием при этом не будет.