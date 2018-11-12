Ещё
Завершено возведение железнодорожных опор Крымского моста
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.60
$
66.45
76.60
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.15
75.97
Индексы и котировки Brent
71.46
+0.13 Золото
1209.33
+0.00 РТС
1121.38
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
12.11
1.1307
–0.0065
29.10
1.1373
11.11
06.11
01.11

Завершено возведение железнодорожных опор Крымского моста 

Рамблер + ещё 85 30 минут назад
Фото: Российская Газета
Председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что все опоры железнодорожной части Крымского моста уже установлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия 24».
Ротенберг назвал установку опор одним из главных этапов. Всего на мосту размещены 595 таких конструкций, 307 из них — на железнодорожной части. Бизнесмен отметил, что процесс их установки был технологически сложным.
«Там еще очень сложные условия, — как ветра сильные, сейсмика. Это все требует от специалистов особых условий», — подчеркнул Ротенберг.
РИА Новости отмечает, что финальной стала железнодорожная опора №254, которую установили на участке между фарватером и берегом Крыма. Конструкция состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 метров, а также «тела» из стальной арматуры и гидротехнического бетона.
Сейчас на железнодорожной части моста продолжается установка пролетов.
«Стройгазмонтаж» выступила генподрядчиком по строительству Крымского моста.
Мост через Керченский пролив открыли для автомобилей 15 мая. Он стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 километров. Для движения поездов Крымский мост планируют открыть в 2019 году.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подставили рублю подножку47
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара13
Дорогой нефти пришел конец220
Украина признала критическую зависимость от России126
Для рубля дали неутешительный прогноз
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
00:42
Новогодний отдых для россиян резко подорожал
Личный счет
04:09
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды
Статьи Личный счет
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
04:04
США ударят по рублю в декабре
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение