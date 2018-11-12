Завершено возведение железнодорожных опор Крымского моста

Председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что все опоры железнодорожной части Крымского моста уже установлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир канала «Россия 24».

Ротенберг назвал установку опор одним из главных этапов. Всего на мосту размещены 595 таких конструкций, 307 из них — на железнодорожной части. Бизнесмен отметил, что процесс их установки был технологически сложным.

«Там еще очень сложные условия, — как ветра сильные, сейсмика. Это все требует от специалистов особых условий», — подчеркнул Ротенберг.

РИА Новости отмечает, что финальной стала железнодорожная опора №254, которую установили на участке между фарватером и берегом Крыма. Конструкция состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 метров, а также «тела» из стальной арматуры и гидротехнического бетона.

Сейчас на железнодорожной части моста продолжается установка пролетов.

«Стройгазмонтаж» выступила генподрядчиком по строительству Крымского моста.

Мост через Керченский пролив открыли для автомобилей 15 мая. Он стал самым протяженным в России: его длина составляет 19 километров. Для движения поездов Крымский мост планируют открыть в 2019 году.