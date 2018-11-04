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«Земля уходит из-под ног»
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«Земля уходит из-под ног»: ФРГ терпит убытки из-за санкций 

Газета.Ru 1 час назад
В Германии бизнес все чаще высказывает недовольство санкциями Запада против России, рассказали в Кильском институте мировой экономики. По словам экспертов, каждый месяц немецкая экономика из-за антироссийский ограничений недополучает $727 млн  Немецкий бизнес несет огромные потери из-за западных санкций против России и ему «еще долго придется приходить в себя» в нынешних условиях, пишет портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Как заявил ведущий сотрудник Кильского института мировой экономики Юлиан Хинц, ограничительные меры негативно сказались на торговле между Россией и Германией, и у немецких компаний «земля уходит из-под ног» из-за антироссийских санкций.
При этом он отметил, что сейчас главный ущерб наносят уже не сами санкции, а уход большинства немецких банковских учреждений из России, что усложняет финансирование торговли между двумя государствами.
Согласно оценкам института, каждый месяц немецкая экономика из-за антироссийский ограничений недополучает $727 млн, что составляет 0,8% от общего объема экспорта, передает ФАН.
«Так, практически 40% западных убытков несет Германия», — указывают эксперты.
Кроме того, размер вреда, который принесут немецким фирмам новые антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов, оценить трудно, говорится в материале.
Двумя днями ранее на переговорах канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Петра Порошенко в Киеве немецкий лидер заявила, что  Германия поддержит продление антироссийских санкций ЕС.
Это решение она аргументировала тем, что Россия якобы не соблюдает минские соглашения.
В середине прошлого месяца премьер-министр немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала отменить санкции, введенные в отношении России и призвала к критическому диалогу с Россией, передавал портал Wirtschaftswoche.
«Я ни в коем случае не хочу закрывать глаза или приуменьшать значение того факта, что отношения Германии и России стали сложными. Но я убеждена, что Германия и Россия вместе заинтересованы в возвращении более тесного партнерства», — заявила Швезиг.
По ее словам, для достижения этой цели необходимо задуматься об отмене санкций, которые были введены в отношении России, при условии постепенного возвращения мира на Украину. Она также выразила недоумение в связи с «оборонительными рефлексами», которые вызывает требование пошаговой отмены санкций.
За несколько дней до этого глава британской нефтегазового гиганта ВР Роберт Дадли заявил, что санкции в отношении российского энергетического сектора со стороны США могут привести к критическим последствиям — вплоть до краха энергосистемы Европы.
«Я не думаю, что это случится. Если на «Роснефть», «Газпром» или «ЛУКойл» наложить санкции вроде тех, что были применены к «Русалу», то вы фактически отключите энергетические системы Европы, а это уже слегка чересчур», — сказал топ-менеджер, выступая на конференции Oil & Money 2018 в Лондоне.
В сентябре нынешнего года глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС не одобряет использование санкций и таможенных пошлин в качестве инструментов внешней политики.
«В международных отношениях происходят структурные изменения, все стороны должны защищать совместно выработанные принципы международных отношений. ЕС не одобряет использование санкций и таможенных пошлин в качестве инструмента внешней политики», — сказал дипломат во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И.
Интересно, что в Европе немало политиков пеняют Вашингтону на то, что США оказывают давление на Европейский союз по антироссийским санкциям, однако в то же время проводят тайные сделки с Россией. Об этом, в частности, писала немецкая деловая газета Handelsblatt.
Сделка военного концерна Orbital ATK с российским холдингом «Энергомаш», в рамках которой Соединенные Штаты купили четыре ракетных двигателя, без которых США не смогли бы доставлять грузы на МКС, подтверждает эти догадки, говорится в материале. При этом, отмечают авторы, мало кто обращает внимание на критику конгресса в адрес Пентагона — конгрессмены неоднократно заявляли, что США зависят от российских космических технологий.
«В этом случае, вероятно, коммерческая выгода взяла вверх над политикой, поскольку разработка своего двигателя обойдется США в $3 млрд», — говорится в статье.
Также, как отмечается в заметке, Россия и США обсуждают возможность покупки российского огнестрельного оружия — речь идет о пистолетах типа «Оса», которыми уже пользуется полиция Аризоны. При этом производитель пистолетов концерн «Техмаш» находится под санкциями ЕС.
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