Ещё
Россия и Китай отказались от доллара
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.91
$
65.95
75.31
75.50
Прогноз
05.11 – 12.11
$
66.46
75.18
Индексы и котировки Brent
72.77
–0.12 Золото
1229.90
+0.10 РТС
1134.80
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1405
–0.0066
23.10
1.1471
05.11
31.10
26.10

Россия и Китай подписали рамочное соглашение о расчетах в нацвалютах 

BFM.RU + ещё 9 4 минуты назад
Фото: Reuters
Дмитрий Медведев выступил за расчеты между Россией и Китаем в нацвалютах. Об этом он заявил в ходе первой Китайской международной выставки импортных товаров, которая проходит в Шанхае. Такая мера позволит существенно снизить санкционные риски, а также зависимость от американского доллара в двусторонней торговле.
По словам премьера, российский Внешэкономбанк и Госбанк развития Китая подписали соответствующее рамочное соглашение. Кроме того, российский премьер напомнил, что представители 130 стран приехали в Шанхай, чтобы продемонстрировать возможности своих экономик и обсудить перспективы международной торговли.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ
«Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, где нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. Это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза. В основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг. Именно такого подхода придерживается наша страна и Китайская Народная Республика, один из наших важнейших партнеров. Мы приветствуем нацеленность китайских коллег на долгосрочное партнерство и создание торговых связей, которые выгодны всем участникам».
Ранее сообщалось, что «Газпромнефть» продает нефть в Китай за юани, а Китай и Индия впервые в августе 2018 года приобрели алмазы у компании «Алроса» за рубли. По мнению экспертов, в перспективе возможна торговля в нацвалютах России с Ираном или Турцией, поскольку каждая из этих стран имеет проблемы в отношениях с США.
BFM.RU: последние новости
Роспотребнадзор: ожидаем, что в магазинах скоро появятся отдельные полки для «молочки» с растительным жиром Bloomberg: США освободили восемь стран от санкций против Ирана Медведев: санкции, протекционизм и ограничения стали реальностью современной экономики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Возможности «Нафтогаза» поставили под сомнение73
Секретные файлы Сбербанка утекли в Сеть11
На ЦБ России подали в суд5
Названы специалисты с самыми большими зарплатами в Москве9
Эта неделя станет решающей для рубля3
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
11:35
Россия и Китай отказались от доллара
Экономика
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
10:03
В России могут закрыть BlaBlaCar
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение