Россия и Китай отказались от доллара

Дмитрий Медведев выступил за расчеты между Россией и Китаем в нацвалютах. Об этом он заявил в ходе первой Китайской международной выставки импортных товаров, которая проходит в Шанхае. Такая мера позволит существенно снизить санкционные риски, а также зависимость от американского доллара в двусторонней торговле.
По словам премьера, российский Внешэкономбанк и Госбанк развития Китая подписали соответствующее рамочное соглашение. Кроме того, российский премьер напомнил, что представители 130 стран приехали в Шанхай, чтобы продемонстрировать возможности своих экономик и обсудить перспективы международной торговли.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ
«Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, где нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. Это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза. В основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции и свободного перемещения товаров, работ и услуг. Именно такого подхода придерживается наша страна и Китайская Народная Республика, один из наших важнейших партнеров. Мы приветствуем нацеленность китайских коллег на долгосрочное партнерство и создание торговых связей, которые выгодны всем участникам».
Ранее сообщалось, что «Газпромнефть» продает нефть в Китай за юани, а Китай и Индия впервые в августе 2018 года приобрели алмазы у компании «Алроса» за рубли. По мнению экспертов, в перспективе возможна торговля в нацвалютах России с Ираном или Турцией, поскольку каждая из этих стран имеет проблемы в отношениях с США.