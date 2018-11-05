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Медведев оценил объем электронной торговли с Китаем
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Медведев оценил объем электронной торговли между Китаем и Россией 

РИА Новости + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Объем электронной торговли между гражданами РФ и компаниями из Китая достиг трех миллиардов долларов в год и будет расти, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Вот мы с вами сегодня говорим о цифровом развитии, о компьютерных технологиях… Только объем электронных сделок между гражданами нашей страны и компаниями Китайской Народной Республики в настоящий момент уже составляет где-то три миллиарда долларов в год, и эта цифра, конечно, будет расти с учётом развития сервисов, системы e-commerce, то есть системы электронной коммерции. Все это будет развиваться", — сказал Медведев, отвечая на вопросы интернет-пользователей в Шанхайской медиагруппе.
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