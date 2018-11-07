В Сети раскритиковали Порошенко за слова об «опасности» дешевого газа

Пользователи Сети раскритиковали президента Украины Петра Порошенко за его высказывание в Facebook об опасности российского "дешевого газа".

"Дешевый сыр — лишь в мышеловках. Дешевый газ — в российской клетке. Разве что, заманив Украину в эту клетку, можно выполнить фантастическое обещание снизить тарифы на газ вдвое, втрое, или в пять раз", — написал ранее Порошенко.

Многие пользователи обвинили главу государства в том, что действия киевских властей ведут к обнищанию населения.

"Платить за газ по невероятно высоким ценам — это супер. Теперь я чувствую себя "достойным". Теперь средняя зарплата составляет тысячу кубов, а минималка — 400 кубов", — написал Евгений Бондаренко.

"Так, а чей мы газ покупаем? Что, Словакия добывает столько газа, чтобы себе и еще нам продать? Два варианта, или российский с наценкой, или свой, сначала продали, потом купили", — задался вопросом Александр Полковников

"Господин Порошенко, вы довели Украину до нищеты. Ваше время истекло, на помойку Вам дорога!", — заявил Стас Донець.

"Дешевого газа нет, есть дешевый труд и даже жизни людей в нашей стране никто не ценит", — отметил Алексей Лысенко

"А в Украине собственный газ закончился в 2014-м году", — предположил Eugen Von Savoyen.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ . Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров.

В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

Из обнародованного постановления кабинета министров также следует, что правительство Украины планирует трехэтапное повышение цены на газ для населения, следующее повышение может произойти с мая 2019 года.