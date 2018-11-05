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Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за $2 млн
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Бывший самолет Лукашенко выставили на продажу за $2 млн 

Ведомости + ещё 14 4 часа назад
Фото: belnovosti.by
Авиакомпания «Белавиа» выставила на продажу самолет Ту-154M, который ранее использовал президент Белоруссии Александр Лукашенко в качестве борта номер один. Об этом сообщают «Белновости». Согласно информации, размещенной Минским городским центром недвижимости, торги пройдут 5 декабря. Начальная цена воздушного судна (бортовой номер EW-85815) 1995 г. выпуска — около $2 млн  Сейчас авиакомпания «Белавиа» эксплуатирует как правительственные Boeing 767-300ER (бортовой номер EW-001PB), Boeing 737 Business Jet (бортовой номер EW-001PA). Ту-154M использовался белорусским лидером, а затем премьер-министром страны и членами правительства. Лукашенко летал на этом борту в середине 2010-х гг. В последний раз он использовал воздушное судно при перелете в Китай в сентябре 2016 г.
Вместо традиционной голубой раскраски самолеты президента окрашены в красные и зеленые тона национального флага страны. На борту у двери нанесена надпись «Беларусь» на кириллице и латинице. На хвост нанесен государственный герб республики.
Самолет Ту-154 производился с 1968 по 2013 г. Ту-154М — модернизованная модель, эксплуатация которой началась в 1984 г. Длина самолета — почти 48 м, размах крыла — 37 м, высота — 11 м. Ту-154М может нести до 180 пассажиров, максимальная скорость — 975 км/ч, дальность полета — 6600 км.
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