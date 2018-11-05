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США ввели санкции против Ирана
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США ввели санкции против более 700 лиц и организаций из Ирана 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP
США внесли более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список, сообщает министерство финансов США.
"Американский департамент Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) ввел санкции против более чем 700 человек, организаций, самолетов и судов", — говорится в заявлении. Минфин отметил, что это самые масштабные единовременные меры, направленные против Ирана.
Добавляется, что санкции наложат "беспрецедентное финансовое давление на иранский режим", что позволит "договориться о всеобъемлющей сделке, которая навсегда предотвратит получение Ираном ядерного оружия, остановит разработку Ираном баллистических ракет".
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.
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