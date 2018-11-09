В России забраковали несколько тонн молока

Роспотребнадзор рассказал об объеме забракованной за 9 месяцев молочной продукции

Роспотребнадзор за 9 месяцев 2018 года провел исследования 210 тысяч проб молока и молочной продукции, в результате с реализации было снято около 200 тонн молока и молочной продукции, не отвечающей обязательным требованиям, сообщила пресс-служба ведомства.

«За 9 месяцев 2018 года исследовано более 210 тысяч проб молочной продукции. По результатам контрольно-надзорных мероприятий снято с реализации около 200 тонн молока и молочной продукции, не отвечающей обязательным требованиям», — следует из сообщения.

Также, по данным проведённого за 9 месяцев лабораторного контроля, 7-8% молочной продукции является фальсифицированной.

«По данным лабораторного контроля показатель фальсификации среди молочных продуктов за 9 месяцев 2018 года составил порядка 7-8%. Данные основаны выборке более чем 2 млн проб пищевых продуктов, из которых более 300 тысяч проб ежегодно приходится на молочную продукцию», — отмечают в Роспотребнадзоре.

По итогам проверки за 9 месяцев этого года Роспотребнадзор наложил более 2,6 тысяч штрафов на общую сумму 88,4 млн рублей производителям молочной продукции.