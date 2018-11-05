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Трамп заявил о желании Китая заключить торговую сделку
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Трамп заявил о желании Китая заключить торговую сделку 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти хотят заключить новую торговую сделку с Соединенными Штатами. Слова президента передает Reuters.
Данное заявление американский президент сделал во время конференции со своими сторонниками.
По его словам, Китай "нанес вред" американкой экономике. Трамп отметил, что в ответ на это США ввели пошлины на $250 млрд в отношении КНР и подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть еще "много" вариантов для подобных шагов.
"Но они [представители КНР] хотят заключить торговую сделку и мы можем заключить правильное соглашение, если сделка будет справедливой, то мы сделаем это", — заявил Трамп.
Однако, заключил американский лидер, американская сторона не будет это делать, если условия сделки не устроят США.
Ранее Трамп заявлял, что США "приближаются" к заключению сделки с Китаем.
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