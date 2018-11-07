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ФАС и Минэнерго обязали следить за ценами на бензин
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ФАС и Минэнерго обязали следить за ценами на бензин 

Lenta.ru + ещё 39 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, в котором утверждено соглашение властей с нефтяными компаниями о стабилизации ситуации на рынке топлива, сообщает ТАСС.
Исполнение соглашения возложено на Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу.
«Я вот только что подписал постановление о соглашении между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами. На базе вот этого постановления Министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», — сообщил Медведев.
Накануне, 6 ноября, сообщалось, что согласно договоренностями с правительством до конца марта для компаний установили четкие лимиты для цен. Например, до января средняя цена литра бензина Аи-92 на оптовом рынке ограничена 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля.
В феврале и марте цены можно будет повышать только на прогнозируемую величину инфляции, то есть на 4,3 процента. При этом нефтяники обязуются сохранить на внутреннем рынке 17,5 процента добываемого топлива.
Несмотря на предварительные договоренности, еще 6 ноября оптовые цены на бензин в ходе торгов 6 ноября выросли в среднем на 1,4 процента.
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