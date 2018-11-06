Экспорт нефти из России могут запретить ряду компаний

Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил проработать возможность экспорта из страны нефти и нефтепродуктов для компаний, которые не являются их производителями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера.

Минфину, Минэкономразвития и ФАС. Возможность о введении таких ограничений поручено до 12 ноября проработать Минэнерго

Кроме того, ведомства должны проработать "увязку права на экспорт нефти и нефтепродуктов с обязательствами нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний по обеспечению необходимых объемов поставок на внутренний рынок".

Ранее стало известно, когда будет подписано соглашение о стабилизации рынка топлива в России.