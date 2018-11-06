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Экспорт нефти из России могут запретить ряду компаний
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Экспорт нефти из России могут запретить ряду компаний 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил проработать возможность экспорта из страны нефти и нефтепродуктов для компаний, которые не являются их производителями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера.
Возможность о введении таких ограничений поручено до 12 ноября проработать Минэнерго, Минфину, Минэкономразвития и ФАС.
Кроме того, ведомства должны проработать "увязку права на экспорт нефти и нефтепродуктов с обязательствами нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний по обеспечению необходимых объемов поставок на внутренний рынок".
Ранее стало известно, когда будет подписано соглашение о стабилизации рынка топлива в России.
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