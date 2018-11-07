Никто не поможет: бензин опять дорожает

Никто не поможет: цены на бензин снова растут

Росстат зафиксировал рост розничных цен на бензин в России — за 10 месяцев моторное топливо подорожало на 9,4%. Правительство ранее заявляло, что договорилось с нефтяниками о заморозке цен. Кроме того, профильные ведомства должны проработать возможность введения гибких акцизов, привязанных к нефтяным ценам. Минфин не видит в этом необходимости. Эксперты уверены, что конечным потребителям моторного топлива легче от гибких акцизов не станет.

Розничные цены на бензин в России за 10 месяцев выросли на 9,4%, на дизельное топливо — на 11,3%, отмечает Росстат.

При этом в октябре цены на бензин выросли на 0,5% по сравнению с сентябрем, а на дизель в среднем — на 1,2%. За прошедшую неделю, отмечает Росстат, увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 42 центрах субъектов РФ.

«Более всего цены на него выросли в Чите — на 3,8%, Улан-Удэ — на 1,2%, Назрани, Элисте и Саранске — на 0,9%», — говорится в материалах службы.

В Москве и в Санкт-Петербурге за это время цены на бензин поднялись всего на 0,1%.

Рубеж в 40 рублей за литр в среднем по стране бензин перешел еще весной: в апреле розничные цены на топливо резко пошли вверх и к началу июня превышали уже 43 рубля, а в ряде регионов и 50 руб. Тогда остановить дальнейшее подорожание топлива правительству удалось в ручном режиме: была достигнута договоренность с нефтяниками о заморозке цен в опте и рознице в обмен на снижение акцизов на бензин и дизельное топливо.

Но уже через несколько месяцев владельцы независимых АЗС стали бить тревогу, отмечая, что на бирже цены продолжают расти, что ставило под удар их бизнес и возможности держать цены на заправках. В октябре цены вновь пошли вверх, и правительство вновь взялось за стабилизирующие меры.

Так, в частности, Минэнерго ФАС , нефтекомпании и независимые НПЗ договорились об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах, отметив, что цены до конца года будут оставаться на уровне конца мая — начала июня, а объем производства и поставки нефтепродуктов на внутренний рынок должен быть на 3% выше, чем в аналогичном месяце 2017 года. Договоренность зафиксирована до 31 марта 2019 года. Предполагается, что цены будут плавно индексироваться в пределах инфляции.

В бюджет следующего года заложен специальный компенсационный механизм, который позволит нефтяникам сгладить негативный эффект от повышения акцизов и НДС с 1 января и сдержать цены.

Рост розничных цен в России ограничивается государством, из-за чего нефтяные компании терпят убытки с конца 2017 г. В отсутствие госрегулирования стоимость АИ-92 еще весной превысила бы 50 рублей за литр, отмечает старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин.

Вице-премьер Дмитрий Козак при этом заявил, что правительство не хочет перехода к регулируемым розничным ценам и рассчитывает найти рыночный механизм.

Так, согласно протоколу от 31 октября по итогам совещания Козака с нефтяниками, правительство поручило профильным министерствам — Минтрансу , Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития — и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 1 марта «дополнительно проработать предложения по введению механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть в целях обеспечения ценовой стабильности внутреннего рынка на долгосрочную перспективу».

В настоящее время акциз имеет фиксированную ставку и не зависит напрямую от нефтяных цен, а средства от его сбора идут в региональных бюджеты и дорожные фонды.

Министерство финансов полагает, что острой необходимости в гибком акцизе нет. «Вопрос стоит неостро. Со следующего года все равно большая часть акциза на бензин — практически 100% — будет компенсирована из бюджета. То есть он фактически будет нулевым», — сказал журналистам заместитель министра финансов РФ Илья Трунин

«Я согласен, что, с точки зрения техники, плавающий акциз удобней, но, с точки зрения межбюджетных отношений, нужно решать, как регионам компенсировать [возможное сокращение поступлений от акциза на бензин]», — добавил он.

При правильном выборе параметров гибкий акциз способен без лишних вмешательств со стороны государства поддерживать устойчивые цены и обеспечивать комфорт производителям и поставщикам топлив, единственным его недостатком является непрогнозируемость акцизных поступлений в дорожные фонды, однако эту проблему возможно решить прямыми трансферами из федерального бюджета, рассуждает Былкин.

При тщательной проработке гибкого акциза не понадобится вводить дополнительные ограничения, такие как объемы поставки нефти на внутренний рынок или лицензии на экспорт.

Гибкий акциз действительно может стать действенным механизмом при ценообразовании на внутреннем рынке топлива и служить своеобразным демпфером для экономики, соглашается эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко

В периоды низких цен на нефть и слабой национальной валюты снижение акциза позволит держать цены на топливо на внутреннем рынке и поддерживать спрос, и наоборот, в периоды высоких цен на нефть и сильного рубля — наполнять бюджет дополнительными поступлениями, рассуждает эксперт.

Однако важным моментом при расчете его ставок является не только цена нефти на мировом рынке, но и курс рубля в к доллару, поскольку в последний год корреляция курса рубля и нефтяных цен значительно уменьшилась, полагает она.

Однако многие аналитики склоняются к мнению, что для розничных потребителей ситуацию это кардинально не изменит.

Несмотря на то что плавающий акциз на топливо будет снижать доходы в периоды роста цен на нефть (чем выше стоимость сырья, тем ниже ставка акциза), он будет снижать и расходы на субсидирование нефтепереработки, поскольку в розничной цене рост доли сырья будет компенсироваться за счет снижения доли акциза, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов

Проблема для конечного потребителя заключается лишь в том, что это не решает проблем регулярной индексации правительством ставки акциза, повышения ставки НДС, снижения объемов средств, выделяемых на субсидирование (читай — сдерживание цен), а также роста цен на нефть, добавляет он.

По сути даже с учетом действия механизма обратного акциза в правительстве не хотят отказыватьcя от инструментов ручного управления, делает вывод главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович

Так, продолжаются обсуждения необходимости квотирования поставок — нефтяные компании должны будут поставлять на внутренний рынок не менее 17,5% от объемов сырья. Заградительные меры также остаются на повестке — ограничение экспорта сырья и нефтепродуктов для компаний, которые не являются их изначальными производителями. Аналогичный характер ручного управления носят и договоренности с нефтяными компаниями об удорожании бензина с 1 января 2019 года на 1,7% с дальнейшей инфляционной индексацией.