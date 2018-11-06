Сирия решила разбогатеть на российском зерне

Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном

Сирия присоединилась к целой группе стран Ближнего Востока, желающих разбогатеть на российском зерне. САР вслед за Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и прочими предлагает свою территорию для строительства крайне дорогостоящего сооружения — так называемого зернового хаба, распределительного центра российского зерна. Но будет ли это выгодно самой России?

Сирия рассчитывает на создание на своей площадке перевалочного пункта для поставок российского зерна в другие страны Ближнего Востока. Об этом сообщил во время недавнего визита в Москву министр транспорта Сирии Али Хамуд.

Импортер третьего ранга

«Мы совместно с российским правительством достигли соглашения о создании в Сирии в будущем центра по экспорту российской пшеницы в остальные страны в регионе. В связи с этим возникнет необходимость в расширении портов в САР и создании зернохранилищ на территории портов для приема очень больших объемов грузов российской пшеницы. Естественно, мы будем нуждаться в транспортировке этой пшеницы со складов в соседние страны. Поэтому мы будем нуждаться в железной дороге, и все это будет в рамках полноценного завершенного проекта, который, надеемся, начнет реализовываться в ближайшее время. Мы видим реальную заинтересованность российской стороны в изучении этого стратегически важного проекта», — заявил в недавнем интервью РИА «Новости» Али Хамуд.

Из его высказываний следует, что наиболее явный маршрут дальнейшей транспортировки зерна за пределы Сирии — по железной дороге в Ирак.

Еще в конце прошлого года о планах использовать сирийские порты в качестве перевалочного пункта для российского зерна говорил вице-премьер правительства РФ (ныне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин . Сирийские порты, по его словам, являются уникальными для экспорта зерна не только в Сирию, но и через САР в Ирак и другие соседние страны, и для России это выгодно.

Прошлогодний визит Рогозина в Сирию состоялся вскоре после того, как было достигнуто соглашение о закупке 3 млн тонн российской пшеницы в течение трех лет (об этом в середине сентября 2017 года сообщало Reuters со ссылкой на сирийского министра внутренней торговли и защиты прав потребителей Абдаллу аль-Гарби). В прошлом году зерновой экспорт из России в Сирию действительно показал значительный прирост. По данным таможенной статистики, объем поставок составил 338 тысяч тонн зерновых на 62,3 млн долларов — для сравнения, годом ранее объем зернового экспорта был равен 192 тысячи тонн и 30,3 млн долларов. В нынешнем году Сирия намерена импортировать 1,5 млн тонн пшеницы, преимущественно из России, заявил в июне Абдалла аль-Гарби.

Основным сирийским портом, куда сейчас поставляется российское зерно, является Тартус, где находится военно-морская база России. На сегодняшний день у него есть ряд соглашений с Россией. В мае во время визита в Севастополь делегации во главе с послом Сирии в России Риядом Хаддадом было подписано соглашение о поставках в Сирию зерна, выращенного в Крыму. Как сообщил в начале октября губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников , через севастопольские порты на тот момент было отправлено около 27 тысяч тонн крымской пшеницы. Кроме того, из интервью Али Хамуда стало известно о подписании договора на открытие морского пути между портом Тартус и Новороссийском, сейчас идет работа с российскими компаниями для создания складов хранения цитрусовых в порту Тартуса.

В случае с Крымом мотивации для развития зернового экспорта в Сирию совершенно понятны — после присоединения к России портовые мощности полуострова, за исключением Керчи, потеряли практически все грузы. Сирия же оказывается одним из немногих пунктов назначения, куда из крымских портов можно отправлять товары, не опасаясь международных санкций. Как сообщал в марте по итогам визита в Сирию сопредседатель « Деловой России » и оргкомитета Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров , в ходе переговоров обсуждался проект создания еще одного зернового хаба — на сей раз в одном из портов Крыма.

«Экономическое сотрудничество Сирии и Крыма обещает быть взаимовыгодным, — отмечает севастопольский политолог Аммар Канах. — Севастополь — ближайшая точка на пути из России в Сирию. Крым и Сирию объединяет и фактор западных санкций, наложенных против них».

Свежо предание

Замысел создать в Сирии зерновой хаб для Ближнего Востока выглядит отнюдь не оригинально. В недавнем прошлом аналогичные проекты обсуждались и с другими странами этого региона. Оно и немудрено — Ближний Восток является одним из главных импортеров российской пшеницы. Перевалка столь крупных объемов зерна способна принести колоссальные прибыли стране, где этот хаб будет расположен.

Еще в середине 2014 года министр экономики ОАЭ Султан бен Саид аль-Мансури предложил складировать российское зерно в этой стране для обеспечения стабильности поставок в страны Персидского залива, а затем и всего Ближнего Востока. Необходимый постоянный запас хранения был оценен в 3 млн тонн, а инвестиции — в 6-9 млрд долларов. Чуть позже о планах создать зерновой хаб в порту Дамиетта — главной точке входа для зерна в страну — заявили власти Египта.

С российской стороны эти намерения не остались без ответа.

«Мы заинтересованы в реализации трехсторонних проектов, связанных с вопросами обеспечения продовольственной безопасности в регионе. Примером такой кооперации могло бы стать строительство зернового хаба на Ближнем Востоке. Это может быть территория ОАЭ или Египта или других стран, сейчас проект находится в процессе обсуждения», — сказал в апреле 2015 года входе рабочего визита в Эмираты заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский.

В мае 2016 года торговый представитель России в Египте Федор Лукашин сообщил о подготовке предложения для властей Египта об участии российского специализированного консорциума в создании зернового хаба в Дамиетте. Стоимость строительства зернового хаба предварительно оценивалась в 2 млрд долларов.

В ноябре 2016 года аналогичный проект создания мощностей по хранению и перевалке зерновых обсуждался уже с Саудовской Аравией в ходе визита в эту страну делегации из Чечни.

«Саудовская Аравия с прошлого года на территории своей страны не производит зерновые, а потребление у них большое. Если мы построим эти мощности, то сможем поставлять сырье», — заявлял тогда премьер-министр Чечни Абубакар Эдельгериев.

Всего через несколько дней после этого визита стало известно об обсуждении строительства мощностей для хранения российского зерна в катарском порту Хамад.

«Катар в целях обеспечения продовольственной безопасности страны предложил стратегический проект для хранения российского зерна. Его реализация позволит создать крупнейший зерновой хаб в регионе Персидского залива, который также сможет оказывать услуги по упаковке и экспорту различных видов зерна в соседние страны», — заявлял заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Катара Мохамед бин Товар аль-Кувари.

Год назад на открытии седьмой межправительственной комиссии РФ и ОАЭ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщал, что проект создания российского зернового хаба в одной из арабских стран находится на финальной стадии принятия решения.

Поскольку в Египте процесс принятия решений затянулся, к проекту были подключены уже упомянутая Саудовская Аравия, а также еще две ближневосточные страны — ОАЭ и Бахрейн. Также было заявлено, что мощность хаба составит 5-10 млн тонн зерна в год, а проект его создания поддерживает Внешэкономбанк

Наконец, в марте на встрече с депутатами Госдумы посол Бахрейна в России Ахмед Аль-Саати заявил, что проект зернового хаба в этой стране «усиленно прорабатывается». Вскоре после этого бахрейнская сторона начала поиск поставщиков для хаба в российских регионах. В мае Ахмед Аль-Саати, например, посетил с этой целью Ростовскую область.

Но поскольку дальше обсуждения этих начинаний дело пока не пошло, отраслевые аналитики оценивают их перспективы не слишком высоко.

«С учетом того, что происходит в Ближневосточном регионе, вряд ли можно говорить о каком-то здравом зерне в проекте хаба в Сирии, — говорит директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. — Страны этого региона действительно регулярно выдвигают предложения создать у себя крупный зерновой хаб стоимостью несколько миллиардов долларов. Но прагматики в таких проектах мало. Если бизнес нуждается в новом порте, то бизнес этот порт и строит. Если у Сирии есть средства на такой проект, пусть она его и реализует. Для России никакого смысла в том, чтобы его финансировать, я не вижу».

Проект будет чрезвычайно затратный, соглашается основатель агентства InfraNews Алексей Безбородов . По его оценке, только та его часть, которая связана с распределением зерна, потребует инвестиций в размере 200-300 млн долларов.

«Зерновой хаб в Сирии — это совершеннейшая утопия, — категорично утверждает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов. — Для такого проекта необходимы высокая стабильность, в том числе правовой среды и налогообложения, и географическое удобство его расположения. Сирия с этой точки зрения совершенно не подходит. Кроме того, в Средиземноморье не наблюдается никакой необходимости в дополнительных мощностях по перевалке зерна — все существующие потребности закрываются имеющимися мощностями. Лишний хаб в неспокойном регионе просто никому не нужен».

С другой стороны, нельзя сказать, что у бизнеса совсем нет интереса к появлению на Ближнем Востоке крупного распределительного центра для российского зерна. Стоит вспомнить, что еще в 2015 году одно из первых таких предложений — строительство портового элеватора для последующих поставок продовольствия в регион Персидского Залива — прозвучало на заседании Российско-бахрейнского делового совета со стороны Российского зернового союза. Но без понятной модели финансирования таких проектов и очевидных выгод для российских компаний они неизбежно будут оставаться на уровне знаменитого восточного принципа «пообещать — не значит выполнить».