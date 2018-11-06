Ещё
Минфин обновит рекорд по покупке валюты
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.96
$
66.24
75.31
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
67.60
76.05
Индексы и котировки Brent
72.82
+0.08 Золото
1234.29
+0.03 РТС
1145.11
+0.91
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1408
–0.0063
23.10
1.1471
05.11
31.10
26.10

Минфин в ноябре вновь направит рекордный объем средств на закупку валюты 

Rambler News Service + ещё 8 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Минфин планирует направить на закупку иностранной валюты в период с 8 ноября по 6 декабря 525,8 млрд рублей, следует из материалов на сайте Минфина.
В октябре Минфин планировал направить на покупку иностранной 475,7 млрд рублей, что на тот момент было рекордным значением.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25,0 млрд руб.», — говорится в материалах Минфина.
Rambler News Service: последние новости
Рухани: Иран продолжит торговлю нефтью вопреки санкциям США Запасы золота России впервые превысили 2 тыс. тонн В США заявили о готовности ввести санкции против SWIFT за сотрудничество с Ираном
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай отказались от доллара442
Россиянам нашли альтернативу вкладам17
В России подорожал интернет20
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда43
Стала известна судьба цен на бензин2
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:30
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
Компании
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
11:35
Россия и Китай отказались от доллара
Экономика
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение