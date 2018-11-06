Минфин обновит рекорд по покупке валюты

Минфин в ноябре вновь направит рекордный объем средств на закупку валюты

Минфин планирует направить на закупку иностранной валюты в период с 8 ноября по 6 декабря 525,8 млрд рублей, следует из материалов на сайте Минфина.

В октябре Минфин планировал направить на покупку иностранной 475,7 млрд рублей, что на тот момент было рекордным значением.