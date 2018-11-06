Минфин обновит рекорд по покупке валюты

Минфин планирует направить на закупку иностранной валюты в период с 8 ноября по 6 декабря 525,8 млрд рублей, следует из материалов на сайте Минфина.
В октябре Минфин планировал направить на покупку иностранной 475,7 млрд рублей, что на тот момент было рекордным значением.
«Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2018 года по 6 декабря 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 25,0 млрд руб.», — говорится в материалах Минфина.