ОПЕК+ обсудит сокращение добычи нефти в 2019 году

ОПЕК+ на встрече в Абу-Даби обсудит возможность сокращения добычи нефти в 2019

ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов ОПЕК

"Министры обсудят варианты действий на 2019 год в ходе встречи в Абу-Даби в воскресенье", — пишет агентство, ссылаясь на неназванные источники.

"Сокращение добычи в 2019 году — один из сценариев, которые будут обсуждаться на встрече", — также отмечается в сообщении.

Уточняется, что некоторые страны ОПЕК+ обеспокоены ростом запасов.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

В сентябре министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уже сообщал, что ОПЕК+ ожидает излишек предложения на мировом рынке нефти в 2019 году и допускает возможность возврата к сокращению добычи. А на прошлой неделе, 31 октября, он завил, что ОПЕК+ надеется в декабре подписать соглашение о бессрочном сотрудничестве, тогда страны смогут установить новые показатели по добыче нефти на 2019 год.