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Россия нарастит поставки сельхозпродукции в Китай
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Россия нарастит поставки сельхозпродукции в Китай 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия способна значительно нарастить поставки сельхозпродукции в КНР. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Сергей Горьков на пленарном заседании по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству на полях Китайской международной импортной ЭКСПО.
"Сегодня ежегодный объем поставок российской сельхозпродукции в Китай превышает $4 млрд При этом существует нереализованный потенциал и большие возможности для увеличения экспорта этой продукции", — отметил замминистра.
Генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, в свою очередь, напомнил, что с начала нынешнего года Россия уже в полтора раза увеличила поставки сельхозпродукции в КНР. Он также сообщил, что в рамках международной импортной ЭКСПО в Шанхае уже подписаны новые крупные контракты в этой сфере, в частности — о поставках российской сои и масла в КНР.
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