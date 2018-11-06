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Замглавы Минстроя стал один из победителей конкурса «Лидеры России»
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Дмитрия Волкова назначили замглавы Минстроя 

ТАСС + ещё 14 7 часов назад
Фото: Минстрой РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Волкова заместителем главы Минстроя РФ. Соответствующее распоряжение правительства от 3 ноября опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
"Назначить Волкова Дмитрия Анатолиевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", — говорится в распоряжении.
Дмитрий Волков вошел в число победителей первого конкурса "Лидеры России" в 2017 году. На посту заместителя министра он будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя. До этого Волков занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ.
Ранее Волков был заместителем председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. На этом посту он занимался воплощением долгосрочного плана развития города.
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