Замглавы Минстроя стал один из победителей конкурса «Лидеры России»

Дмитрия Волкова назначили замглавы Минстроя

"Назначить Волкова Дмитрия Анатолиевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", — говорится в распоряжении.

Дмитрий Волков вошел в число победителей первого конкурса "Лидеры России" в 2017 году. На посту заместителя министра он будет курировать вопросы ценообразования в строительстве и технического регулирования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя. До этого Волков занимал должность помощника министра строительства и ЖКХ.

Ранее Волков был заместителем председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре. На этом посту он занимался воплощением долгосрочного плана развития города.