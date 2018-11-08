Польша подписала контракт на поставку СПГ из США

Польша подписала многолетний контракт на поставку СПГ из США

Польша подписала 24-летний контракт на поставку сжиженного газа из США, передает корреспондент РИА Новости

В октябре текущего года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку в Польшу 2 миллионов тонн СПГ в год в течение 20 лет.

Церемония подписания с компанией Cheniere Marketing International состоялась в четверг в Варшаве в присутствии министра энергетики США Рика Пери и президента Польши Анджея Дуды

В соответствии с контрактом в период 2019 — 2022 годов Польша получит 0,73 миллиарда кубов газа после регазификации.

С 2023 по 2042 года Польша будет получать по 1,95 миллиона кубов газа после регазификации.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома" , однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.

Президент Польши Анджей Дуда, выступая на торжественной церемонии, заявил, что поставку в Польшу СПГ лоббировал лично президент США.

"Полтора года тому в Варшаве разговаривал с Дональдом Трампом . Он тогда спросил, хочет ли Польша покупать в США сжиженный газ. Сегодня наш разговор получает практическое наполнение", — сказал он.

Дуда также сообщил, что Польша будет развивать мощность терминала регазификации в Свиноустье.

"Надеюсь, что в ближайшее время двукратно увеличим его возможности", — сказал он.

В свою очередь Перри заявил, что диверсификация направлений источников энергоресурсов — "это источник развития польской экономики". По его словам США готовы поддерживать этот процесс.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG покупает большую часть газа у российского "Газпрома", однако традиционно заявляет о зависимости от российского газа и необходимости диверсификации. Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу из РФ до 10 миллиардов кубометров газа в год. В январе-сентябре текущего года Польша увеличила поставки газа из России на 11,7%. Потребление газа в стране увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.