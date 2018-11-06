Названы сферы с минимальной угрозой увольнения

Компания HeadHunter выяснила, как изменились ожидания российских работников на рынке труда в четвертом квартале 2018 года. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»

В частности, эксперты HeadHunter выявили профессиональные сферы и наименьшей угрозой увольнения. Так, меньше других опасаются сокращений работники, занятые в сфере спорта и красоты, представители сферы добычи сырья и юристы.

Наименее комфортно в этом отношении чувствуют себя представители сферы безопасности, банковские сотрудники, работники сферы лизинга и инвестиций.

Сложности с поиском работы отмечают занятые добычей сырья, представители сферы высшего менеджмента, а так же работники сферы масс-медиа и развлечений. Относительно других легко найти работу специалистам сферы продаж и IT.

В октябре в HeadHunter выяснили, что самыми высокооплачиваемыми специалистами в России оказались работники таких сфер, как IT, электроника, недвижимость и финансы.