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Меркель призвали отказаться от «Северного потока-2»
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Евродепутаты призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 100 депутатов Европарламента, в основном представляющие фракции экологистов, правоцентристов, социалистов и либеральных демократов, в открытом письме канцлеру Германии Ангеле Меркель призвали ее отказаться от проекта строительства газопровода "Северный поток-2".
Всего в Европейский парламент входят 750 депутатов.
"Мы просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2", — говорится в письме, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.
В послании утверждается, что позиция Германии противоречит целям Европейского энергетического сообщества, игнорирует интересы партнеров Германии и "дает России дополнительные стратегические рычаги воздействия на ЕС, потому что он (проект — ред.) увеличивает энергетическую зависимость ЕС от России".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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