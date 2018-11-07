Меркель призвали отказаться от «Северного потока-2»

Евродепутаты призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

Около 100 депутатов Европарламента , в основном представляющие фракции экологистов, правоцентристов, социалистов и либеральных демократов, в открытом письме канцлеру Германии Ангеле Меркель призвали ее отказаться от проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

Всего в Европейский парламент входят 750 депутатов.

"Мы просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2", — говорится в письме, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

В послании утверждается, что позиция Германии противоречит целям Европейского энергетического сообщества, игнорирует интересы партнеров Германии и "дает России дополнительные стратегические рычаги воздействия на ЕС , потому что он (проект — ред.) увеличивает энергетическую зависимость ЕС от России".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.