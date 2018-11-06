Ещё
Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.85
$
66.20
75.22
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
67.60
76.05
Индексы и котировки Brent
72.17
+0.29 Золото
1226.42
+0.08 РТС
1151.14
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1414
–0.0058
23.10
1.1471
05.11
31.10
26.10

Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ и исключил ее из госреестра 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у "БМ Банка" (принадлежит ВТБ). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе украинского регулятора.
"Национальный банк Украины решением правления от 06.11.2018 №749-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в АО "БМ Банк" и исключил этот банк из государственного реестра банков, — говорится в сообщении. — Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица".
Процедура добровольного прекращения банковской деятельности на Украине стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Нацбанком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности.
19 марта акционеры АО "БМ Банк", украинской дочки ВТБ, приняли решение о прекращении банковской деятельности кредитной организации с сохранением юридического лица. Согласно обнародованным данным, банк в установленные украинским законодательством сроки полностью выполнит все свои обязательства перед клиентами.

Санкции и уход российских банков

Весной 2017 года украинский президент Петр Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции сроком на год коснулись "Сбербанка", VS Bank, Проминвестбанка, "ВТБ Банка" и "БМ Банка".
Ограничительные меры предусматривают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также затронул распределения прибыли и капитала этих пяти банков. В то же время, по данным Нацбанка Украины, санкции не запрещали проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.
После введения ограничений российские банки заявили о планах продать свои активы на Украине. VS Bank, небольшой по масштабам, был продан в конце прошлого года украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.
6 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), который 1 марта продлил еще на год санкции в отношении ряда российский банков. Среди них ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно— инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк.
ТАСС: последние новости
РФ и КНР обсуждают создание трансграничной системы расчетов в нацвалютах Bloomberg: США согласились на уступки в вопросе иранских санкций в отношении восьми стран Лавров уверен, что способы обхода антииранских санкций США будут найдены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян начали наказывать за борщевик94
Рублю предсказали падение
Названы районы Петербурга с самым дешевым жильем
Россия и Китай отказались от доллара502
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж75
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:27
Россиян начали наказывать за борщевик
Личный счет
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:30
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
Компании Экономика
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
11:35
Россия и Китай отказались от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение