Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ и исключил ее из госреестра

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у "БМ Банка" (принадлежит ВТБ ). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе украинского регулятора.

"Национальный банк Украины решением правления от 06.11.2018 №749-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в АО "БМ Банк" и исключил этот банк из государственного реестра банков, — говорится в сообщении. — Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица".

Процедура добровольного прекращения банковской деятельности на Украине стала возможной благодаря принятию в марте 2017 закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков". Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Нацбанком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности.

19 марта акционеры АО "БМ Банк", украинской дочки ВТБ, приняли решение о прекращении банковской деятельности кредитной организации с сохранением юридического лица. Согласно обнародованным данным, банк в установленные украинским законодательством сроки полностью выполнит все свои обязательства перед клиентами.

Санкции и уход российских банков

Весной 2017 года украинский президент Петр Порошенко ввел в действие ограничительные меры в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих на рынке Украины. Санкции сроком на год коснулись "Сбербанка" , VS Bank, Проминвестбанка , "ВТБ Банка" и "БМ Банка".

Ограничительные меры предусматривают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также затронул распределения прибыли и капитала этих пяти банков. В то же время, по данным Нацбанка Украины, санкции не запрещали проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.

После введения ограничений российские банки заявили о планах продать свои активы на Украине. VS Bank, небольшой по масштабам, был продан в конце прошлого года украинскому бизнесмену Сергею Тигипко

6 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), который 1 марта продлил еще на год санкции в отношении ряда российский банков. Среди них ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно— инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк.