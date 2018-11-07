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Покупателям иранской нефти предрекли тяжелые месяцы
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Иран предупредил покупателей нефти о «тяжелых» месяцах 

Российская Газета + ещё 2 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Ближайшие месяцы станут для покупателей нефти "довольно тяжелыми". Об этом заявил профильный министр Ирана Бижан Намдар Зангане.
"К сожалению, следующие месяцы, как ожидается, будут довольно тяжелыми для потребителей", — приводит слова чиновника ТАСС.
Он добавил, что временные разрешения на импорт нефти из Ирана, которые США дали нескольким странам, слишком малы. Они не соответствуют рыночному спросу на нефть и не смогут его удовлетворить.
Агентство отмечает, что в связи с введенными с 5 ноября санкциями Вашингтона импорт нефти из Ирана упал на 1 млн баррелей в сутки. Цель США — снизить объем поставок до нуля.
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