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В России начался рост социального неравенства
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Рост социального неравенства начался в России 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
После периода относительной стабильности в России впервые за несколько лет зафиксирован рост социального неравенства. В ближайшие годы он будет только увеличиваться, говорится в обзоре «Центра развития» Высшей школа экономики.
Самый низкий уровень социальной дифференциации за период с 2006 года, как следует из доклада, зафиксирован в 2017 году. Тогда же отмечен и самый низкий уровень инфляции за весь период постсоветской России.
«С учётом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018 годом, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти», — прогнозируют авторы исследования.
Вместе с тем, они отмечают, что обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс.
В документе также отмечено, что с 2016 года инфляция для наиболее обеспеченного населения в России выше, чем для бедных. Эта тенденция заметна и по данным за 9 месяцев текущего года.
«Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84% и 3,08% соответственно)», — сказано в обзоре.
Ранее, как сообщал News.ru, журналист Владимир Познер заявил, что большое число бедных в России связано с безответственностью властей. При этом Россия вошла в тройку стран с максимальным неравенством между регионами среди государств Европы и Центральной Азии.
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