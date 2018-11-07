В России начался рост социального неравенства

Рост социального неравенства начался в России

После периода относительной стабильности в России впервые за несколько лет зафиксирован рост социального неравенства. В ближайшие годы он будет только увеличиваться, говорится в обзоре «Центра развития» Высшей школа экономики.

Самый низкий уровень социальной дифференциации за период с 2006 года, как следует из доклада, зафиксирован в 2017 году. Тогда же отмечен и самый низкий уровень инфляции за весь период постсоветской России.

«С учётом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018 годом, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти», — прогнозируют авторы исследования.

Вместе с тем, они отмечают, что обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс.

В документе также отмечено, что с 2016 года инфляция для наиболее обеспеченного населения в России выше, чем для бедных. Эта тенденция заметна и по данным за 9 месяцев текущего года.

«Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84% и 3,08% соответственно)», — сказано в обзоре.