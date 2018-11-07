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Китай намерен арендовать у РФ десятки тысяч гектаров
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Китай намерен арендовать в Красноярском крае 150 тыс. га земли 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Проект "Россия-Китай: главное". Китай намерен арендовать в Красноярском крае 150 тысяч гектаров земли под сельскохозяйственные нужды. Об этом в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" заявил вице-губернатор Красноярского края Анатолий Цыкалов по итогам прошедших в рамках Китайской международной импортной ЭКСПО переговоров с китайскими партнерами.
"Интерес китайской стороны к сотрудничеству в сельском хозяйстве на этом не ограничивается. Китай также планирует инвестировать миллиарды юаней в глубокую переработку красноярского зерна и молока", — отметил собеседник информслужбы.
По его словам, особую заинтересованность в сотрудничестве в сельскохозяйственной сфере проявляет автономный район КНР Внутренняя Монголия.
Цыкалов добавил, что другими перспективными направлениями сотрудничества с КНР являются лесопереработка и углехимия.
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