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Россия уведомила КНР о запрете экспорта древесины
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Россия уведомила КНР о возможном запрете экспорта древесины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва предупредила Пекин о возможности временного запрета на экспорт древесины в Китай, если не будет решен вопрос восстановления лесов, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Кобылкин в ходе правительственного часа в Совете Федерации сказал, что Китай является основным рынком, «куда вывозится древесина», передает РИА «Новости».
«Я министру (КНР), просто сказал одну простую вещь. По тому настроению президента (России) и председателя правительства (России), если мы в ближайшее время не наведем порядок со стороны в том числе Китая, мы закроем полностью экспорт в Китай древесины», — заявил министр.
Он отметил, отвечая на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, когда в России будет решена проблема с незаконными вырубками и вывозом леса на экспорт, что, возможно, «так придется поступить на какой-то период времени».
Кобылкин предложил также представителям правительства Китая построить в России 10-20 семеноводческих комплексов для восстановления лесов: «Вам нужен лес — восстанавливайте нам лес».
Ранее эксперты Общероссийского народного фронта подготовили доклад «Российский лес» в рамках реализации «майского суперуказа» президента России. В нем были отражены основные проблемы лесной сферы и предложения по улучшению ситуации в ней.
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