Обзор инопрессы. Россия готова нарастить добычу нефти

Как пишет Financial Times , такой вариант рассматривается на случай, если не удастся достигнуть отдельного соглашения с Саудовской Аравией.

Россия готова нарастить добычу нефти, если не достигнет отдельного соглашения с Саудовской Аравией, сообщает Financial Times. Однако рост предложения рискует сбить стоимость барреля на мировых рынках.

Россия планирует повысить добычу сырой нефти на 300 000 баррелей в день к началу будущего года, если не придет к отдельному соглашению с Саудовской Аравией для ограничения производства. С июня текущего года Москва качает максимальное количество нефти и приступила к бурению на новых площадках, достигнув постсоветских максимальных объемов в 11,5 млн баррелей в день в рамках соглашения с Саудовской Аравией с тем, чтобы обеспечить поставки на мировые рынки, поскольку американские санкции затормозили экспорт иранской нефти.

В прошлом месяце цена барреля нефти уже рухнула на 17%. Решение США предоставить исключение некоторым странам, приобретающим иранскую нефть, также ослабляет нефтяной рынок.

Представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили выступил с протестом против Саудовской Аравии и России, заявив, что они играют на руку США и отнимают у Ирана ее рыночную долю. Как отмечает издание, по некоторым данным, Эр-Рияд попросил Москву сократить добычу в конце года, чтобы поддержать цены и рыночное равновесие, опасаясь дальнейшего падения цен.