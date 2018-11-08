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Россия готова нарастить добычу нефти
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Обзор инопрессы. Россия готова нарастить добычу нефти 

BFM.RU + ещё 13 2 часа назад
Фото: ТАСС
Как пишет Financial Times, такой вариант рассматривается на случай, если не удастся достигнуть отдельного соглашения с Саудовской Аравией.
Россия готова нарастить добычу нефти, если не достигнет отдельного соглашения с Саудовской Аравией, сообщает Financial Times. Однако рост предложения рискует сбить стоимость барреля на мировых рынках.
Россия планирует повысить добычу сырой нефти на 300 000 баррелей в день к началу будущего года, если не придет к отдельному соглашению с Саудовской Аравией для ограничения производства. С июня текущего года Москва качает максимальное количество нефти и приступила к бурению на новых площадках, достигнув постсоветских максимальных объемов в 11,5 млн баррелей в день в рамках соглашения с Саудовской Аравией с тем, чтобы обеспечить поставки на мировые рынки, поскольку американские санкции затормозили экспорт иранской нефти.
В прошлом месяце цена барреля нефти уже рухнула на 17%. Решение США предоставить исключение некоторым странам, приобретающим иранскую нефть, также ослабляет нефтяной рынок.
Представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили выступил с протестом против Саудовской Аравии и России, заявив, что они играют на руку США и отнимают у Ирана ее рыночную долю. Как отмечает издание, по некоторым данным, Эр-Рияд попросил Москву сократить добычу в конце года, чтобы поддержать цены и рыночное равновесие, опасаясь дальнейшего падения цен.
Министры нефти двух стран Халед аль-Фалех и Александр Новак намерены встретиться в выходные в Абу-Даби. Члены расширенной группы ОПЕК+ соберутся там, чтобы обсудить движения рынка перед министерской встречей ОПЕК в Вене в будущем месяце.
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