Украина оказалась на пороге экономического краха

Риски-2019: Дефицит урожая и потери миллиардов гривен (Деловая столица, Украина)

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) констатируют негативную тенденцию в сельском хозяйстве: обеспеченность аграриев минеральными удобрениями в этом году снизилась до 65%, что на 20% меньше, чем в 2017-м. Это худший показатель за последние годы. Предварительные расчеты показывают, что урожай 2019 г. будет минимум на 5% меньше нынешнего, а это — миллиарды гривен недополученного дохода и экспортной выручки.

Украинский фермер вынужден экономить

«Каким будет урожай 2019 года зависит от использования азотных удобрений весной. Смогут ли украинские аграрии в достаточном количестве закупить их», — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета во время пресс-конференции «Как предотвратить потери урожая 2019 из-за отказа фермеров удобрять землю» в ИА «Интерфакс-Украина»

Неуверенность чиновника в прогнозе урожая легко объяснить. Фермеры не покупают удобрения по двум причинам: нет оборотных средств, а государственные программы поддержки неэффективны, и желание сэкономить. Из 360 тысяч тонн удобрений, необходимых для растениеводства, половина до сих пор находится на складах трейдеров.

Сегодня украинский рынок минеральных удобрений (азотных, калийных и фосфорных) на 90% состоит из зарубежных поставок, 70% из которых — российская продукция:

«В начале это был только российский импорт, а сейчас к нему добавился белорусский, польский, грузинский, американский, узбекский, но цена вниз не пошла. Ранее Украина экспортировала в США селитру, и это была угроза для американской индустрии. А сейчас США везет азотные удобрения в Украину. И мы говорим, что это угроза для нас. Проблема существует, и мы пока не нашли путей решения. На сегодняшний день из шести химических предприятий работают только два, остальные неконкурентоспособны и запускаются только в сезон», — комментирует Игорь Гольченко, советник президента Союза химиков Украины.

Виталий Саблук, заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» подсчитал, что за счет изменения структуры посевов потребность в азотных удобрениях выросла на 5% в сравнении с прошлым годом — до 375 тысяч тонн:

«Но при этом каждая вторая тонна удобрений находится на складах трейдеров. Она не дошла до фермеров. Это значит, что каждый второй гектар остается без минеральной подпитки».

Неутешительный итог для отечественного АПК заключается в том, что в сравнении с фермерами из Евросоюза украинские используют в 3,5 раза меньше удобрений:

«Когда мы говорим, что хотим достичь европейских показателей по урожайности, что позволило бы нам собирать не 60 миллионов тонн, а 120, то, прежде всего, речь идет именно об удобрениях. Потому что в принципе по уровню внесения удобрений мы кардинально от Европы отстаем, радикально», — констатирует Михаил Соколов, заместитель главы Всеукраинской аграрной рады.

По его словам, ряд сельсхозпредприятий с северной части Украины могут отказаться от посевов пшеницы, потому что в лучшем случае урожай позволит им выйти в «ноль». «Когда часть сельскохозяйственных культур становится нерентабельной, потому что такая цена на удобрения — это проблема». По данным Государственной службы статистики, рентабельность выращивания пшеницы упала с 37,8% в 2016 году до 25% в нынешнем.

Снижение рентабельности выращивания сельскохозяйственных культур в первую очередь произошло из-за дороговизны импортных удобрений. Украинский фермер за одну и ту же продукцию вынужден платить на 30%-40% больше, чем его коллега из ЕС, утверждают в УСПП. Итог — экономия на подпитке растений.

«Если фермер вместо положенных 200 килограмм удобрений внесет 100, то его урожай автоматически снизится на 30-40%», — заявил глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.

Прогноз отраслевых экспертов неутешителен: общая рентабельность производства продукции растениеводства может упасть до 5-7% в течение двух-трех лет.

Как помочь химикам и аграриям?

Геннадий Новиков, возглавляющий Аграрный союз Украины, во время пресс-конференции «Как предотвратить потери урожая 2019 из-за отказа фермеров удобрять землю» заявил: «Без вмешательства государства в процесс запустить национальное производство удобрений будет невозможно».

Советник президента Союза химиков Украины Игорь Гольченко с ним согласен: «В этом году заводы работают, удобрения есть, но их не берут. Вопрос в цене. Что с этим делать? На наш взгляд, выхода два: газ по конкурентным ценам, как в Европе, либо механизм государственной компенсации рыночного газа. На сегодняшний день 200 тысяч тонн удобрений нужно, чтобы закончить посевную. На складах предприятий Союза химиков находится 180 тысяч тонн удобрений — их не покупают. Почему? Потому что у агрария нет денег: они где-то недофинансированы, где-то ждут, что придет дешевый импорт. Где-то срабатывает механизм „сэкономил, ничего страшного“.

Апелляция к цене природного газа объяснима: он основное сырье в производстве азотных удобрений, которые в общем объеме украинского рынка составляют 70%-80%: „Три четверти себестоимости азотных удобрений — это газ. Углероды на мировом рынке приросли на существенный процент, и то, что мы видим сегодня — 10 700 гривен за тонну азотных удобрений, а уже через месяц будет 11 500 гривен, а в марте следующего года под 13 тысяч гривен. Тот фермер, кто закупится заранее, сможет минимизировать убытки“, — прогнозирует Виталий Саблук.

»Мировой рынок азотных удобрений построен таким образом, что крупнейшие производители «сидят» на дешевом газе. Невозможно конкурировать, когда кто-то производит удобрения при цене газа 50-70 долларов, а мы — по 400 с лишним. Ничего кроме дешевой сырьевой базы не поможет. И если бы решили проблему азотных удобрений, это процентов на 80 решило бы в принципе вопрос удобрений», — уверен Михаил Соколов.

2019 год: будет плохо или очень плохо?

Глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков убежден, что компенсировать весной 2019 года то, что не внесли аграрии в почву осенью 2018 не получится:

«Потери урожая будут однозначно. Сколько не сыпь селитры весной, уже не будет той урожайности». «Роковая ошибка фермеров — экономия на удобрениях этой осенью, что существенным образом повлияет на урожай, — убежден Виталий Саблук Национального научного центра „Институт аграрной экономики“. — Пшеница потеряет 10% потенциала урожайности, а это 5 миллиардов гривен произведенной продукции. Для конкретного фермера это 800-1000 гривен недополученной прибыли с каждого гектара, что в комплексе негативно повлияет на ВВП — то есть пенсии, социальные выплаты, валютные поступления».

По итогам 2018 года может сложиться ситуация, что аграрии недовнесли не только азотную группу — потому что она дорогая, но и калийную и фосфорную, поскольку ее не было в достаточном количестве:

«Страна в целом может недополучить урожай. Здесь мы говорим не о проблеме химиков и аграриев, а о проблеме Украины в целом», — резюмирует Игорь Гольченко.

Заместитель главы Всеукраинской аграрной рады говорит, что точную сумму потери Украины от снижения урожайности подсчитать сложно, но речь идет о миллиардах гривен:

«Аграрный сектор дает нам 14% ВВП и более 40% валютной выручки. И принято считать, что ничего страшного: удобрения не покупаем — значит, у нас баланс по выручке улучшается. Поэтому даже если там что-то упадет в валютной выручке от аграриев, то оно как-то будет компенсировано тем, что мы иностранные удобрения не закупали. Но проблема в том, что эффект-то не линейный. И если становится невыгодно выращивать какие-то культуры, можно прийти к тому, что их вообще выращивать не будут. И вот тогда вы уже комплексно теряете: и в ВВП, и в выручке. И это прямая угроза стабильности гривны».

Проблемы аграриев могут больно аукнуться Правительству Украину в условиях жесткой необходимости выплаты пиковой части внешнего госдолга в 2019 году. Речь идет о 7 миллиардов долларов. Для сравнения в этом году кредитный платеж «всего» 3 миллиарда. И если аграрии понесут миллиардные убытки, справиться с такой кредитной нагрузкой Кабмину будет крайне непросто.