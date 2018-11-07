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Валютные резервы Китая сократились на $33,93 млрд
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Валютные резервы Китая сократились на $33,93 млрд в октябре 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: EPA
Сокращение валютных резервов Китая в октябре по сравнению с предыдущим месяцем было самым большим с конца 2016 года. Кроме того, в октябре резервы сокращались третий месяц подряд, свидетельствуют опубликованные официальные данные.
По данным Народного банка Китая, в октябре по сравнению с сентябрем валютные резервы сократились на $33,93 млрд — до $3,053 трлн, после сокращения на $22,70 млрд в сентябре.
Октябрьское сокращение было самым большим с декабря 2016 года, когда резервы уменьшились на $41 млрд
Опрошенные The Wall Street Journal экономисты ожидали, что в октябре резервы сократились на $30 млрд
В последние месяцы Народный банк Китая активизировал усилия, направленные на поддержку обменного курса юаня и сдерживание возобновившегося оттока капиталов. В сентябре юань снизился против доллара США на 1,3%, то есть меньше, чем многие основные валюты.
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