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Российские регионы остались без топлива на зиму
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Российские регионы остались без топлива на зиму 

Lenta.ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сразу несколько субъектов Федерации имеют недостаточные запасы топлива на зиму, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, которого цитирует ТАСС. Проблемы вызваны резким ростом цен на топливо.
«На сегодня по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают», — сказал министр.
Самые низкие запасы, по словам Якушева, у Тверской области: угля — 38 процентов от норматива, мазута — 5,1 процента. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные министерству региональными властями.
Также тревожные показатели у Ульяновской (49,4 процента от нормы угля и 93,9 процента мазута) и Кировской (80,9 процента угля и 68,2 процента мазута) областей.
При этом в целом по России запасы угля составляют 121 процент от плана, жидкого топлива — 110 процентов.
Вице-премьер Виталий Мутко, курирующий строительную отрасль, добавил, что проблемы вызваны резким ростом цен на топливо и что федеральное правительство будет субсидировать проблемные регионы.
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