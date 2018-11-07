Российские регионы остались без топлива на зиму

Сразу несколько субъектов Федерации имеют недостаточные запасы топлива на зиму, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев , которого цитирует ТАСС . Проблемы вызваны резким ростом цен на топливо.

«На сегодня по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают», — сказал министр.

Самые низкие запасы, по словам Якушева, у Тверской области: угля — 38 процентов от норматива, мазута — 5,1 процента. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные министерству региональными властями.

Также тревожные показатели у Ульяновской (49,4 процента от нормы угля и 93,9 процента мазута) и Кировской (80,9 процента угля и 68,2 процента мазута) областей.

При этом в целом по России запасы угля составляют 121 процент от плана, жидкого топлива — 110 процентов.