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Россия может остаться без нефти
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Глава Минприроды рассказал о проблемах по добыче нефти в России 

Рамблер 3 часа назад
Россия начала испытывать проблемы с освоением шельфовых месторождений из-за санкций, пишет News.ru со ссылкой на главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.
По его словам, главная причина этого заключается в том, что 80% оборудования на российских морских платформах произведены за рубежом, а многие технологии невозможно заменить отечественными аналогами.
При этом министр подчеркнул, что шельфовая нефть все равно не может компенсировать падение добычи на материке.
По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2021 году Россия сможет добывать 570 млн тонн, но уже через 14 лет, в 2035 показатели снизятся до 310 млн тонн.
Ранее «Ридус» со ссылкой на директора Центра развития Высшей школы экономики Валерия Миронова сообщал, что развитие технологической базы российской нефтедобывающей отрасли практически прекратилась из-за санкций.
По словам Миронова, доля принципиально новых разработок упала до нуля в 2016 году с 30% в 2011-м.
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