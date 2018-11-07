Россия может остаться без нефти

Глава Минприроды рассказал о проблемах по добыче нефти в России

Дмитрия Кобылкина. Россия начала испытывать проблемы с освоением шельфовых месторождений из-за санкций, пишет News.ru со ссылкой на главу Минприроды

По его словам, главная причина этого заключается в том, что 80% оборудования на российских морских платформах произведены за рубежом, а многие технологии невозможно заменить отечественными аналогами.

При этом министр подчеркнул, что шельфовая нефть все равно не может компенсировать падение добычи на материке.

По прогнозам Международного энергетического агентства , в 2021 году Россия сможет добывать 570 млн тонн, но уже через 14 лет, в 2035 показатели снизятся до 310 млн тонн.

По словам Миронова, доля принципиально новых разработок упала до нуля в 2016 году с 30% в 2011-м.