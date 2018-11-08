Россия извлечет выгоду из санкций США против Ирана

Становится понятно, кто извлечет выгоду из санкций США против Ирана. Это будет Россия.

В понедельник вступили в силу новые жесткие санкции США против Ирана, причем против потребителей иранской нефти также может быть введена экономическая блокада. Из-за санкций европейским и азиатским НПЗ, которые в последнее время покупали иранскую нефть в больших количествах, приходится искать альтернативных поставщиков. Заменой могут стать российские компании, готовые поставлять нефть бывшим клиентам Ирана. Россия и Иран производят схожие сорта нефти, и НПЗ-потребители относительно легко могут перейти с одного сорта на другой, говорится в статье The Wall Street Journal , которую приводит Dow Jones.

Между тем Москва предлагает Тегерану помочь обойти санкции. В России планируют игнорировать санкции США и покупать иранскую нефть. Россия предлагает закупать иранскую нефть по бартеру и перерабатывать ее для внутреннего использования. Тогда нефть, произведенную в России, можно будет продавать на экспортном рынке, получая хорошую прибыль.

“Россия пытается всем угодить”, — сказала Хелима Крофт из RBC Capital Markets.

Россия считает Иран своим ключевым союзником в Сирии, недавно пережившей гражданскую войну. В России критиковали новые санкции США и заявили, что не будут им следовать. В последние месяцы Москва неоднократно заявляла, что будет покупать по крайней мере 100 000 баррелей иранской нефти в день. Таким образом Иран сможет продавать нефть, для которой сложно найти потребителя. Россия предлагает платить за нефть оборудованием и продуктами питания, говорят в министерстве энергетики этой страны. Москва также обещает инвестировать в нефтяной сектор Ирана, когда западные компании уйдут из этой страны.

Новые санкции США нацелены на ограничение экспорта иранской нефти, ключевого продукта экономики Исламской республики. Власти США хотят свести экспорт нефти из Ирана к нулю, запугивая потребителей санкциями, тогда как эта страна способна поставлять 2,2 млн баррелей нефти в день. Многие покупатели иранской нефти пользуются американской банковской системой и уязвимы к санкциям, и уже сокращают импорт нефти из Ирана. Однако Россия менее уязвима к мерам Вашингтона, так как уже находится под санкциями США, а ее экономика и финансовая система зависят от США не так сильно, как страны Западной Европы.

За день до ввода новых санкций экспорт нефти из Ирана был примерно на 800 000 баррелей нефти в день ниже прежнего уровня. Наблюдатели нефтяного рынка ожидают, что после ввода санкций экспорт иранской нефти сократится еще больше.