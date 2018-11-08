Нефтяников уличили в накрутке цен на бензин

СМИ обвинили нефтяников в накрутке цен на бензин

Нефтяные компании нашли способ повысить стоимость топлива на своих АЗС даже в условиях заморозки цен по соглашению с правительством. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, нефтяники с июня активно сокращают или вообще отменяют скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. В дополнение они могут ввести «сервисные сборы» за пользование топливными картами.

По словам источников «Коммерсанта», первой наценки вместо скидок по топливным картам ввела «Газпром нефть» . Газета отмечает со ссылкой на письмо гендиректора ООО «ЕКА-Процессинг» (владеет 90 заправками в Москве) Евгения Черткова, что компания изменила финансовые условия из-за нестабильной ситуации на рынке. В письме указано, что корпоративные клиенты заплатят за дизель на пять процентов больше «цены стелы» АЗС, а за бензин — на один процент больше.

Близкий к «Газпром нефти» источник «Коммерсанта» назвал это «сервисным сбором за топливную карту». Собеседники издания отметили, что подобные решения принимают все крупнейшие нефтяные компании.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил, что рост стоимости бензина по топливным картам представляет собой скрытое повышение розничных цен.

Советник по развитию грузоперевозчика «Деловые линии» Андрей Воленко рассказал газете, что в сложившейся ситуации подорожают грузоперевозки, и это разгонит инфляцию. Он пояснил, что стоимость логистики всегда отражается на цене товара.

По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали падать. По данным РБК, правительство также договорилось с нефтяниками о сдерживании цен с 1 июня, и эта договоренность до сих пор действует.

В сентябре литр АИ-95 в среднем по стране стоил 44,59 рубля.

В правительстве пригрозили ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, если не удастся договориться о сдерживании внутренних цен на сложившемся уровне.