Выбор сделан: Россия получит «адские санкции»

Очередные санкции США в отношении России не за горами: промежуточные выборы в конгресс прошли, и сенаторы могут вернуться к рассмотрению новых рестрикций. Ни в Кремле, ни в правительстве РФ «радужных ожиданий» нет. Эксперты уверены, что старые и новые конгрессмены будут по-прежнему использовать «русскую карту» во внутриполитической борьбе. «Газета.Ru» разбиралась, чем это может обернуться для российской экономики, и как в России готовятся к новым санкциям.

Передышка, которую получил рубль на время предвыборных баталий в США, похоже подходит к концу. У действующего состава сената и палаты представителей конгресса осталось чуть менее двух месяцев, чтобы передать дела новым парламентариям, избранным на днях.

Возможно уходящие сенаторы и конгрессмены захотят хлопнуть дверью и собрать последние очки на российской теме. В конгрессе лежит две «санкционных» антироссийских инициативы. Во-первых, это законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), который с легкой руки сенатора-республиканца Линдси Грэма в России называют пакетом «адских» санкций.

В нем помимо набора ограничений на инвестиции в энергетический сектор, персональных санкций, требования раскрыть размер состояния Владимира Путина , есть предложение запретить американским инвесторам покупать новые выпуски российских долговых бумаг.

Второй документ носит название «Об усилении НАТО , борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию». Он также содержит запрет на операции с новыми выпусками российского госдолга, и предполагает возможность ввести санкции против «кибернетического сектора» России.

Законопроекты появились еще летом, и планировалось, что конгресс рассмотрит их до выборов, однако этого не произошло. Впрочем, для России это мало что меняет. Новые «депутаты» будут ничем не лучше прежних.

«А в новом составе, учитывая, что там в большинстве будут демократы, у которых по-прежнему пепел Хиллари Клинтон стучит в сердце, тем более будет антироссийский настрой. Поэтому новые санкции, безусловно, приняты будут», — добавляет политолог.

Уязвимость позиции РФ в том, что наша страна с одной стороны — центральная тема их внутриполитических баталий и вокруг нее очень много всего, связанного с межпартийными отношениями. С другой стороны — она в общем достаточно малозначительна и для демократов, и для республиканцев, рассуждает эксперт.

«Мы — периферийный сюжет, которым можно орудовать как инструментом борьбы друг с другом. Это касается обеих сторон — и трампистов и антитрампистов. Поэтому соревнование — кто более жесткий в отношении России — будет продолжаться», — уверен он.

В Кремле это понимают. «Радужных перспектив» нормализации российско-американских отношений пока не наблюдается, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Правда, и «больше осложнить вряд ли получится». «И так все идет достаточно сложно», — сказал он.

Укрепление позиций демократов на выборах сейчас вряд ли стоит рассматривать как масштабный фактор усиления санкционного давления на РФ, соглашается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович

Наиболее опасные для России пакеты санкций находили поддержку у обоих партий — демократов и республиканцев.

Уровень давления на РФ в ближайшей перспективе будет определяться жесткостью пакета «химических санкций» за предполагаемое отравление Скрипалей российской стороной, считает он.

Эти меры вводятся администрацией США без участия конгресса. О них в Вашингтоне не преминули напомнить сразу после выборов. В конце августа был принят первый пакет мер, коснувшихся банков, добывающих компаний и товаров двойного назначения.

К концу ноября ожидаются новые ограничения: их перечень не обнародован, однако еще в августе, официальные лица отмечали, что ограничения могут коснуться, в частности, полетов «Аэрофлота» в США, расчетов госбанков в долларах, поставок в РФ ряда американских товаров и т.д.

Москва всерьез готовится к этому новому раунду. Премьер Дмитрий Медведев уже заявил, что государство разрабатывает меры поддержки подсанкционных компаний.

«Мы приспособились к различного рода ограничениям. Как известно, они даже дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать какие-то новые хозяйственные механизмы. Поэтому ничего критичного не произойдет, я в этом уверен», — считает премьер.

Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных крупных компаний, если они окажутся под такого рода санкциями, подчеркнул председатель правительства.

Впрочем, он уверен, что, «безусловно, мы это все выдержим».

«Просто жалко, что на это приходится тратить силы», — посетовал Медведев.

Напомним также, что в Минфине РФ в конце сентября был создан департамент контроля за внешними ограничениями, который будет координировать выработку защитных мер в финансовой сфере в отношении России и российских компаний.

Кроме того, Минфин и ЦБ говорили о возможности создать финансовую инфраструктуру для листинга российских компаний, попавших под западные санкции. Замминистра Алексей Моисеев 7 ноября признался журналистам, что рассчитывает на решение этого вопроса до конца года.

Мосбиржа решила создать «подушку безопасности» на случай санкций.

«Есть сценарий, по которому в Национальный клиринговый центр (НКЦ) может прийти значительная ликвидность от участников рынка, именно так было в декабре 2014 — начале 2015 года. Размещение средств клиентов означает давление на капитал», — рассказал РИА «Новости» финансовый директор торговой площадки Максим Лапин.

На эти цели будут направлены средства, которые ранее планировалось направить на выплату промежуточных дивидендов в 2018 году, уточнил он.

Готовятся к ужесточению условий ведения бизнеса и компании с госучастием. «Роснефть» , по данным агентства Reuters, уже попросила своих западных контрагентов принять изменения в контракты на поставку нефти и нефтепродуктов, которые предусматривают уплату покупателями штрафов с 2019 года в случае введения новых санкций США, затрудняющих расчеты.

Правительство в начале ноября также приняло постановление, разрешающее страховым компаниям не раскрывать публично информацию о составе и структуре владельцев, если в отношении их акционеров, членов или участников введены санкции. Такое право уже есть у банков.

Основная проблема для России в том, что ограничения в первую очередь отражаются на курсе национальной валюты. А это разгоняет инфляцию и создает проблемы для бизнеса.

Так, например, в августе и сентябре — в разгар санкционной риторики — рубль ставил один антирекорд за другим, и курс в итоге пробил отметку в 70 рублей за доллар.

За месяц до выборов в конгресс рубль стабилизировался и несколько отыграл позиции. Практически весь октябрь и начало ноября курс держался в районе отметки в 65-66 руб. за доллар.

Результаты выборов в США пока к существенным колебаниям рубля не привели. Но аналитики считают, что реализация объявленных угроз может увести доллар далеко за 70 рублей.