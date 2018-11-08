ЕК улучшила прогноз по экономическому росту в России

Еврокомиссия улучшила прогноз экономического роста в России на 2018-2020 годы. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
"Экономический рост в России в 2018 году составит 1,7%, в 2019 — 1,6%, в 2020 — 1,8%", — отмечается в документе. В своем весеннем прогнозе Еврокомиссия обещала российской экономике 1,5% роста в 2018 году, 1,6% — в 2019 и 1,7% — в 2020 году.
"Экономическое восстановление развивалось постепенно, по мере того как власти проводили жесткую монетарную и налоговую политику, а также используя благоприятную внешнеэкономическую среду наращивания запаса ликвидности и повышения устойчивости экономики к макроэкономическим потрясениям. Ситуация вероятно продолжит поступательное развитие, поскольку налоговые и структурные реформы были запущены и правительство скорее всего использует текущий скачок нефтяных цен для наращивания государственных расходов и стимулирования экономической активности", — говорится в документе.