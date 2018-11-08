Армения просит Россию снизить цены на газ

Армения ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ

Армения ведет переговоры с Россией, направленные на снижение цены на газ, сообщил в четверг журналистам и.о. министра энергетической инфраструктуры и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

"Сейчас мы ведем переговоры о цене на газ как с "Газпромом", так и министерством энергетики России. Естественно, переговоры направлены на снижение цены на газ", — сказал Баграмян. По его словам, чтобы не навредить ходу переговоров, подробности он сообщать не хочет.

Ранее Баграмян высказывал мнение, что тариф на российский газ мог бы составлять 140 долларов вместо нынешних 150 за одну тысячу кубометров.

Россия поставляет газ Армении по цене 150 долларов за тысячу кубометров. Тариф для конечного потребителя, использующего не более 10 тысяч кубометров в месяц, составляет 139 тысяч драмов, или примерно 290 долларов за тысячу кубометров — на 140 долларов дороже, чем цена закупки. В конце сентября была создана рабочая группа во главе с вице-премьером Мгером Григоряном , которая проверит обоснованность тарифа на газ.

Бывший министр энергетической инфраструктуры и природных ресурсов страны Артур Григорян , отправленный в отставку в начале октября, ранее заявлял, что Армении выгоднее покупать газ у России, чем у Ирана, так как иранский газ стоит на границе 165 долларов, а российский — 150 долларов. По его словам, к этому надо добавить и инвестиционные программы "Газпрома" стоимостью 27-28 миллионов долларов, которые делают российский газ еще дешевле.

Монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении обладает 100-процентная "дочка" "Газпрома" — "Газпром Армения". В 2013 году компании подписали контракт на поставку в Армению российского газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год в 2014–2018 годах. В апреле 2016 года было подписано дополнение к контракту.