В Госдуме отреагировали на скрытые наценки на топливо

В ГД прокомментировали сообщения о скрытых наценках по топливным картам

Как написала в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, нефтекомпании ввели скрытые наценки на топливо для корпоративных клиентов, ухудшая условия по топливным картам и вводя дополнительные сервисные сборы. В частности, издание сообщает, что "Газпром нефть" первой из компаний ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам. Собеседники издания также утверждают, что все крупные нефтекомпании начали ухудшать ценовые условия на заправках по топливным картам после договора с правительством о заморозке мелкооптовых цен.

"Если это действительно так, то это является нарушением договоренностей с правительством о стабилизации цен на бензин. Мы же все-таки исходим из того, что это соглашение временное на период завершения налогового маневра, а потом мы все-таки намерены вернуться к рыночным механизмам управления ценообразованием на нефтепродукты. Поэтому любое отступление от договоренностей — это было бы неправильно. Все-таки надо быть таким компаниям корректными, понимать ситуацию и работать на перспективу больше", — прокомментировал Завальный РИА Новости.

На вопрос о том, можно ли сейчас считать нарушением договоренностей любые действия, ведущие к увеличению цен на топливо, он отметил: "В принципе, да. Они просто нежелательны. Мы должны понимать задачу наполнения внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов, создания и наличия резервов по ним с тем, чтобы это не влияло, не давило на цены. И понимая, что, в принципе, и чисто арифметически, и теоретически нет никаких оснований для повышения цен на нефтепродукты, имея ввиду, что повышение акцизов и НДС (с 2019 года) полностью компенсируется государством через нефтепереработку".

"Задача государства — создать такие условия, чтобы при условии рыночного ценообразования и спроса-предложения при этом не было необоснованного роста цен на нефтепродукты. Это задача государства, и, в принципе, правительство эту задачу решает", — считает парламентарий.