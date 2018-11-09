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Профицит внешней торговли РФ вырос
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Профицит внешней торговли РФ в сентябре вырос в 1,8 раза 

Прайм + ещё 5 2 часа назад
Фото: Прайм
Положительное сальдо внешней торговли РФ в сентябре выросло в 1,8 раза в годовом выражении и составило 18,485 миллиарда долларов против 10,241 миллиарда долларов в сентябре прошлого года, сообщил ЦБ РФ.
Объем экспорта в сентябре вырос в годовом выражении на 24,8% — до 38,439 миллиарда долларов, импорта — снизился на 2,9%, до 19,954 миллиарда долларов.
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2018 года, по оценке ЦБ, составило 136,3 миллиарда долларов против 80,4 миллиарда долларов годом ранее.
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