СМИ: Саудовская Аравия задумалась о роспуске ОПЕК

Масштабное исследование, начатое Исследовательским центром королевства, направлено на разработку мер предотвращения распада нефтяного картеля.

Исследовательский центр Саудовской Аравии, который финансируется государством, занимается изучением возможного влияния распада ОПЕК на рынок нефти. По информации The Wall Street Journal, в зависимости от результатов исследования будут разработаны варианты защитных мер для предотвращения распада нефтяного картеля.

При этом глава центра Адам Сьемински утверждает, что исследование не связано с критикой Вашингтона в адрес ОПЕК. Однако источники WSJ утверждают, что в проекте будет учтено и недовольство США действиями картеля.

По информации собеседников издания, Исследовательский центр занялся изучением вероятности распада ОПЕК из-за того, что саудовские власти опасаются негативного влияния падения спроса на черное золото на позиции картеля, который может утратить доминирующую позицию на рынке.

“В королевстве осознают, что спрос на нефть не может длиться вечно”, — прокомментировал опасения Эр-Рияда источник WSJ.

При этом издание отмечает, что в течение десятилетий королевство и его партнеры настаивали на положении ОПЕК как важнейшего глобального экономического института.

Издание отмечает, что власти Саудовской Аравии пока не обсуждают ликвидацию ОПЕК. Однако некоторые высокопоставленные чиновники королевства уже стали подвергать сомнению целесообразность долгосрочного существования нефтяного объединения. Собеседник WSJ Пояснил, что, по мнению сторонников ликвидации картеля, Эр-Рияд и Москва смогут и вдвоем оказывать достаточное влияние на рынок нефти.