Зима близко: США ударят по рублю в декабре

Комитет по открытым рынкам ФРС не стал повышать ставки. До декабря они останутся на уровне 2-2,25%. Аналитики не сомневаются, что на финальном заседании американский регулятор пойдет на четвертое повышение ставок в этом году. И хотя все ждут этого шага, он может негативно отразиться на курсах валют стран с развивающимися рынками, в том числе и России.

Американская Федеральная резервная система сохранила ставки на текущем уровне в 2-2,25%. Аналитики закладывали такое решение в свои расчеты.

«С учетом реализованных и ожидаемых условий на рынке труда и инфляции комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 2,25%», — говорится в сообщении американского регулятора.

Комитет ФРС «ожидает, что дальнейшее постепенное увеличение целевого диапазона ставки по федеральным фондам будет соответствовать устойчивому росту экономической активности, сильным условиям на рынке труда и инфляции вблизи симметричной 2-процентной цели комитета (по инфляции) в среднесрочной перспективе», отмечается в релизе Федрезерва. Риски для экономических перспектив представляются примерно сбалансированными, считают в ФРС.

Аналитики закладывали такое решение в свои расчеты. На рынках ждали такого решения, поэтому больших потрясений оно не вызывало. По состоянию на 22.35 производственный индекс Nasdaq торговался на уровне 7520,69, снизившись всего на 0,6 процентных пункта. Dow Jones снизился на 0,15 п.п. до 26 138,75.

Но важен взгляд в будущее, оценка перспектив монетарной политики в США, говорит аналитик. В сентябре ФРС указывала на сильный рост американской экономики. Согласно первой оценке, ВВП США в III квартале вырос на 3,5% квартал к кварталу. Инфляция достигла целевого ориентира ФРС в 2% по ценовым индексам потребительских расходов.

По итогам прошлого заседания ФРС назвала риски для перспектив развития американской экономики «в целом сбалансированными». Формально не были озвучены «зарубежные» риски — торговые разногласия между США и Китаем, а также ситуацию на развивающихся рынках. По факту регулятор наверняка закладывает их в свои прогнозы.

Аналитики отмечают, что следующее повышение, вероятнее всего, состоится на заседании FOMC в декабре этого года.

В 2018 году FOMC планировал четыре этапа повышения ключевой ставки по 0,25 процентных пункта, до 2,25-2,5%. Три этапа уже осуществились. С вероятностью свыше 70% четвертое повышение состоится в декабре, говорит Оксана Холоденко.

«В данный момент американский регулятор ужесточает денежно-кредитную политику в связи с тем, что дальнейшее стимулирование рынков приведет к надуванию пузыря, а после к кризису. В следующем году Федрезерв продолжит повышать ставку», — полагает Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента «Альпари».

На 2019 год регулятор планирует еще три этапа повышения ставки, до 3-3,25%. Долгосрочная цель регулятора — 3%. Таким образом, в обозримой перспективе США столкнутся с кредитно-денежной политикой, ограничивающей экономический рот, добавляет Холоденко.

«Но не все так однозначно. Усиление волатильности на американских площадках способно привести к замедлению цикла монетарного ужесточения. Подобное уже случалось в предыдущие годы. Сервис CME FedWatch указывает на значительную вероятность 2,75-3% по ключевой ставке к концу следующего года», — добавляет аналитик.

В этом году американские биржи два раза переживали периоды сильной коррекции. Первый раз рынки обвалились зимой, второй раз в октябре. Но каждый раз инвесторы отыгрывали падение и выходили на новые высоты. Часть западных экспертов-алармистов уверены, что в следующем году может начаться настоящий кризис.

Политика ФРС вызывает категорическое неприятие у президента США Дональда Трампа . Он называл регулятор «главной угрозой» и говорил, что тот «спятил».

Повышение ставок делает дороже проценты по займам в экономике, доллар и долларовые активы. Это может затормозить экономический рост.

Политика Федрезерва является также проблемой для стран с развивающимися рынками, в том числе и России. Инвесторы выводят спекулятивный капитал с их рынков, вызывая ослабление нацвалют и повышая стоимость заимствований.

Все это происходит на фоне торговых войн США против Китая и ЕС , санкций в отношении России и Ирана. Рубль, по оценкам аналитиков, в случае нового раунда санкций, может подешеветь еще на 10%, перевалив за отметку в 70 рублей за доллар.

Стоит также отметить, что российский ЦБ ранее снижавший свою ключевую ставку, на последнем заседании повысил ее с 7,25% до 7,5%, аргументировав свои действия возросшими инфляционными рисками. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 8 ноября, выступая в Госдуме заявила также, что это создаст условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019–2020 годов.

«Как бы парадоксально это ни звучало, но более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», — заявила она.

Впрочем, вряд ли это можно считать хорошей новостью. Дорогие деньги еще никогда не способствовали экономическому росту. Что, собственно, и втолковывает американской общественности Дональд Трамп.