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В Раде предложили «запретить зиму»
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В Раде предложили «запретить зиму» 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник заявил, что власти должны перестать врать населению о возможности заморозки цен на газ для населения. Об этом он написал в своем Facebook.
В частности, он раскритиковал инициаторов законопроекта о моратории на повышение цен газ для населения, в шутку предложив запретить зиму.
"Хочу сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет", — пишет Пинзеник.
По его словам, поставщики газа будут все равно продавать газ по установленным ценам, и никакие законодательные инициативы этого не изменят.
"Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придется. И они будут продавать газ по таким же ценам, как и до сих пор", — отметил депутат.
Он также заявил, что эти инициативы властей направлены лишь на "кормление байками" населения, которому все равно придется платить в полном объеме.
"Такими решениями соотечественников можно и дальше кормить байками про низкие цены на газ, которые им придется платить. Потому что вторую, невидимую часть стоимости газа, который в итоге все равно оплачивают наши граждане, не каждый может понять или осознать", — подчеркнул Пинзеник.
На Украине с первого ноября выросли цены на газ для населения на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве подчеркнули, что МВФ требовал повысить цены на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте. Многие украинцы жалуются, что с новыми ценами им придется "выживать".
Повышение цен на газ — одно из условий МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Миссия фонда в сентябре работала в украинской столице и, как сообщали СМИ, выдвинула четыре условия для получения нового кредита. Помимо увеличения цен на газ, Киев должен провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.
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