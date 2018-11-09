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Россия выиграла от антииранских санкций США
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WSJ сообщила о победе России благодаря антииранским санкциям США 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Vahid Salemi
Россия смогла выиграть благодаря санкциям США против Ирана, пишет Wall Street Journal.
Отмечается, что Москва отбила покупателей у Тегерана и нарастила поставки нефти благодаря ограничительным мерам Вашингтона в адрес Тегерана. При этом Россия также помогает Ирану пережить санкционное давление, скупая его нефть для внутреннего потребления, а свое "черное золото", высвободившееся в ходе этого маневра, она будет поставлять на экспорт прежде всего в Европу.
Издание также сообщает, что Россия собирается приобретать иранские энергоресурсы по бартеру — в обмен на производственное оборудование и продовольственные товары.
Подчеркивается, что Москва уже добывает рекордные за последние 30 лет объемы и находится на первом месте по этому параметру в мире. Так, в октябре стране удалось получать из недр 11,41 миллиона баррелей в день, что на 4,3 процента больше в сравнении с соответствующим периодом 2017 года.
По версии газеты, помогая Ирану, Россия заменяет его на мировом рынке нефти. Москва уже смогла в разной степени компенсировать сокращение поставок иранских энергоресурсов в Турцию, в Китай и Южную Корею.

Санкции против Ирана

Пятого ноября вступили санкции против Ирана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Трамп неоднократно критиковал сделку и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того, как Израиль объявил о наличии у него соответствующих разведданных. Остальные члены "шестерки" осудили действия Соединенных Штатов. Европейские партнеры Вашингтона подчеркнули, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.
Тогда же Трамп заявил о восстановлении всех ограничений, в том числе вторичных, то есть в отношении других государств, ведущих бизнес с Ираном.
Часть санкций начала действовать с седьмого августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.
Ранее ряд СМИ сообщали, что после вступления в силу экономических мер в адрес Тегерана, Россия якобы начнет скупать иранскую нефть и будет продавать под видом своей.
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