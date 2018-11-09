Ещё
ЦБ дал банкам еще одну отсрочку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.90
$
66.45
75.96
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.48
74.83
Индексы и котировки Brent
70.14
–0.21 Золото
1220.02
–0.00 РТС
1132.21
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1339
–0.0064
26.10
1.1403
08.11
04.11
30.10

ЦБ дал банкам еще одну отсрочку 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В этом году ЦБ не будет ужесточать для банков резервирование по кредитам на сделки слияния и поглощения (M&A), объявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.
Регулятор не раз заявлял, что обеспокоен слишком активным финансированием сделок M&A.
«Мы посмотрели, что значительная часть банков значительную часть кредитов предприятиям дает на финансирование сделок слияний и поглощений. Например, только по четырем банкам почти 2,5 трлн руб. даны кредиты предприятиям, но реально они шли не на развитие производства, а на покупку-продажу предприятий. По сути, это означает большие риски, потому что предприятие должно обслуживать из своей прибыли не только проценты по ставкам, которые взяты на развитие производственной деятельности, но и тот кредит, который дают собственники предприятия на покупку каких-то активов», — говорила в феврале этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
В конце прошлого года ЦБ опубликовал проект поправок в соответствующее положение: они запрещают банкам перемещать в более высокую, чем III категория качества, кредиты, использованные заемщиками прямо или через третьих лиц для вложений в уставные капиталы других компаний. К III категории относятся сомнительные ссуды, и по ним банки должны формировать резервы от 21 до 50%. Во II категорию попадают кредиты приемлемого качества с резервами от 1 до 20%.
«Возможно повышение категории при наличии каких-то обоснований — это то, что мы сейчас обсуждаем с банками. Но, как правило, это будет не выше III категории», — говорила в интервью «Ведомостям» Набиуллина.
Это приведет к тому, что банкам придется больше создавать резервов по таким кредитам.
Проект поправок пока не принят, а банки раскритиковали инициативу ЦБ. Летом президент Сбербанка Герман Греф заявил, что ограничение кредитование M&A «очень сильно ударит не только по банкам, но и по всей макроэкономике». Хеджировать это будет невозможно, последствия будут макроэкономическими и «отрицательными, очевидно», сказал тогда он.
ЦБ собрал предложения банков и проанализировал их, говорит Лобанов: «В этом году мы точно не будем этим заниматься. Вернемся к этому в следующем году, наверное, весной». По его словам, основные изменения уже были обсуждены, но «может быть, будут еще какие-то изменения, посмотрим».
Ведомости: последние новости
Почему не стоит открывать рублевые вклады даже после повышения ставок «Кэшбери» объявила о приостановке работы до ноября Сбербанк и ВТБ подняли ставки рублевых вкладов выше 7% годовых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла16
Доллар преодолел психологическую отметку29
Россиянам нашли альтернативу вкладам17
На Украине предложили «запретить зиму»252
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды55
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
00:42
Новогодний отдых для россиян резко подорожал
Личный счет
04:09
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды
Статьи Личный счет
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
04:04
США ударят по рублю в декабре
Экономика Статьи
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение