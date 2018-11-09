ЦБ дал банкам еще одну отсрочку

В этом году ЦБ не будет ужесточать для банков резервирование по кредитам на сделки слияния и поглощения (M&A), объявил директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов

Регулятор не раз заявлял, что обеспокоен слишком активным финансированием сделок M&A.

«Мы посмотрели, что значительная часть банков значительную часть кредитов предприятиям дает на финансирование сделок слияний и поглощений. Например, только по четырем банкам почти 2,5 трлн руб. даны кредиты предприятиям, но реально они шли не на развитие производства, а на покупку-продажу предприятий. По сути, это означает большие риски, потому что предприятие должно обслуживать из своей прибыли не только проценты по ставкам, которые взяты на развитие производственной деятельности, но и тот кредит, который дают собственники предприятия на покупку каких-то активов», — говорила в феврале этого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В конце прошлого года ЦБ опубликовал проект поправок в соответствующее положение: они запрещают банкам перемещать в более высокую, чем III категория качества, кредиты, использованные заемщиками прямо или через третьих лиц для вложений в уставные капиталы других компаний. К III категории относятся сомнительные ссуды, и по ним банки должны формировать резервы от 21 до 50%. Во II категорию попадают кредиты приемлемого качества с резервами от 1 до 20%.

«Возможно повышение категории при наличии каких-то обоснований — это то, что мы сейчас обсуждаем с банками. Но, как правило, это будет не выше III категории», — говорила в интервью «Ведомостям» Набиуллина.

Это приведет к тому, что банкам придется больше создавать резервов по таким кредитам.

Проект поправок пока не принят, а банки раскритиковали инициативу ЦБ. Летом президент Сбербанка Герман Греф заявил, что ограничение кредитование M&A «очень сильно ударит не только по банкам, но и по всей макроэкономике». Хеджировать это будет невозможно, последствия будут макроэкономическими и «отрицательными, очевидно», сказал тогда он.

ЦБ собрал предложения банков и проанализировал их, говорит Лобанов: «В этом году мы точно не будем этим заниматься. Вернемся к этому в следующем году, наверное, весной». По его словам, основные изменения уже были обсуждены, но «может быть, будут еще какие-то изменения, посмотрим».