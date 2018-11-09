Совфед отреагировал на санкции против санаториев Крыма

В Совфеде прокомментировали новые санкции США против санаториев Крыма

«Для США крымский вопрос — это всего лишь повод для гибридной войны против России, Соединенные Штаты просто не могут смириться с успешной Россией», — сказала газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Ольга Ковитиди по поводу расширения санкций в отношении России и включение в список крымских санаториев.

Член комитета по обороне и безопасности Совфеда Ольга Ковитиди считает, что сегодня крымские санатории являются лучшими в мире и «наш спа-отель „Мрия Резорт“ в очередной раз подтвердил это». Она напомнила, что на недавней международной выставке в Турции этот отель признали лучшим в мире.

«Тем не менее я уверена, что мы должны рассматривать санкции как один из инструментов гибридной войны. С Россией воюют потому, что она независима и не позволяет себя грабить. Россия осуществляет сегодня самостоятельную государственную политику, которая согласовывается исключительно с собственными национальными интересами», — считает сенатор.

По ее словам, для Соединенных Штатов, которые являются признанным мировым агрессором, Россия остается постоянным внешним раздражителем.

«Там за океаном прекрасно сознают, что по Крыму вопросов нет — ни юридических, ни каких-либо иных. Процедура воссоединения Крыма с Россией юридически безупречна и обоснованна, воссоединение произошло на основании волеизъявления народа, который оказался в зоне риска после переворота на Украине. Для США крымский вопрос — это всего лишь повод для гибридной войны против России, Соединенные Штаты просто не могут смириться с успешной миссией России в Сирии. Ведь Россия фактически спасает всю Европу от террористической угрозы», — подчеркнула Ковитиди.

Она отметила, что помощь России в мирном урегулировании кровавого гражданского конфликта в Донбассе, вызванного госпереворотом на Украине, также не «оставляет в покое ястребов в Вашингтоне».

«Гуманитарная помощь, поддержка народа Донбасса, большинство жителей которого являются русскими, — все это не устраивает Вашингтон. При этом миротворческая внешняя политика России ведет к системному росту сторонников России в Европе», — подчеркнула сенатор.

Она назвала доллар ядерным оружием США. Но Россия, которая «является самой крупной нефтедобывающей державой в мире, никому не позволит разговаривать с ней путем экономического и политического давления», заявила собеседница.

«Россия больше не хочет зависеть от доллара. Мы практически избавились от американских гособлигаций. Достаточно сказать, что в мае этого года Россией было продано 69% американских государственных облигаций. Перед этим в апреле Россия вдвое сократила объем своих ценных американских бумаг. Естественно, что США это не устраивает. Не устраивает США и то, что в последние годы российский Центробанк постоянно увеличивает свои золотые резервы. За последние десять лет запас золота возрос в четыре раза. Уже сейчас в сейфах лежит почти 1890 тонн золота. Никогда еще со времен конца Советского Союза объем золотого запаса России не был так велик», — отметила сенатор.

Ковитиди добавила, что ничем не подкрепленный американский доллар неминуемо утрачивает свои позиции, и в США вынуждены были признать, что дефицит бюджета по отношению к ВВП достиг своего рекордного показателя с 2012 года.

«Дефицит Соединенных Штатов продолжает расти и в 2019 году достигнет 981 млрд долларов. Это около 4,6% от ВВП. Следует отметить, что госдолг Соединенных Штатов вырос более чем на 1,2 трлн долларов, достиг рекордной отметки в 21,5 трлн американских долларов. Сегодня американские экономисты заявляют, что к 2020 году дефицит бюджета Соединенных Штатов превысит отметку в триллион долларов. При этом госдолг сохранит тенденцию к ускорению роста, потому что расходы правительства никак не контролируются», — сказала она.

Ковитиди добавила, что Соединенные Штаты привыкли решать свои экономические вопросы за счет других государств, «но Россия не позволяет поступать с собой таким образом».

«Именно поэтому сегодня санкционная политика, которая оказывается на Россию, нужна исключительно для того, чтобы оказать давление на нашу страну с целью изменения ее позиции не только по крупным международным вопросам, но и по вопросам внутренней политики. Все это необходимо для того, чтобы ослабить российскую экономику. Все это также является проявлением конкурентной борьбы. Но хочется напомнить не только Соединенным Штатам, а всем тем, кто сегодня осуществляет санкционную политику против России, о том, что в соответствии с международным правом, вводить санкции в отношении любой страны возможно лишь в ограниченном количестве случаев. Однако сегодня мы видим, как эти позиции международного права нарушаются. Сегодня санкции и ограничения устанавливаются по собственному усмотрению. Сегодня подобная внешняя политика заслуживает не только осуждения. Подобного рода политика должна вызывать определенного рода ответные санкции в отношении лиц, которые применяют ее», — подытожила Ольга Ковитиди.