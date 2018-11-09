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Глава Крыма прокомментировал новые санкции США
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Глава Крыма прокомментировал новые санкции США 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что введенные США санкции против крымских санаториев и компаний никак не повлияют на развитие региона.
«На развитие нашей республики это никак не повлияет. Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины», — написал Аксенов в своем Facebook.
При этом глава региона добавил, что попадание в санкционные списки крымских санаториев и компаний являются для них дополнительной рекламой. Аксенов отметил, что в 2018 году Крым посетили туристы из 132 стран.
Сергей Аксенов также подчеркнул, что новые санкции — это дискриминация крымчан, а также попытка оказать психологическое давление на тех граждан из стран Запада, которые не доверяют пропаганде и собираются посетить Крым.
8 ноября Минфин США ввел санкции против трех крымских санаториев («Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор»), курортного комплекса Mriya Resort & Spa, а также АО «Крым ТЭЦ».
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