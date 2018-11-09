Украину могут исключить из энергосообщества ЕС за схему поставок газа в стране

Украина рискует оказаться вне Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) из-за решения правительства продлить так называемые специальные обязательства на рынке газа для компании "Нафтогаз" . Так в пятницу главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал соответствующее письмо главы секретариата ЕЭС Янеза Копача.

Послание европейского чиновника в адрес правительства Украины содержало предупреждение, что продление специальных обязательств принято без консультаций с его организацией.

"Предварительный анализ, проведенный секретариатом, обнаружил серьезные несоответствия новых обязательств требованиям, установленным законом, и создает основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний", — подчеркивал Копач в письме.

В этой связи он предупредил, что если решение украинского правительства вступит в силу, то ЕЭС не останется других вариантов, как начать против Украины разбирательство в рамках процедуры несоблюдения правил.

По мнению Витренко, итогом этого разбирательства может стать лишение Киева права участвовать в данном объединение.

"Это грозит исключением из энергосообщества, потерей международной финансовой помощи и так далее", — написал он на странице в Facebook.

Под специальными обязательствами подразумевается, что "Нафтогаз" обязан предоставлять газ потребителям напрямую, либо же через газораспределительные фирмы. Вместе с тем, как сообщали в "Нафтогазе", региональные сбытовые компании, которые принадлежат, либо находятся под контролем Дмитрия Фирташа , злоупотребляют сложившейся схемой и не рассчитываются за полученное топливо своевременно. В итоге перед "Нафтогазом" образовалась задолженность, которая по состоянию на 7 ноября составила 44,6 млрд гривен ($1,6 млрд).

На этом фоне правительство Украины 19 октября продлило действие режима спецобязательств для "Нафтогаза" до 1 мая 2020 года.