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Украину могут исключить из энергосообщества ЕС
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Украину могут исключить из энергосообщества ЕС за схему поставок газа в стране 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Украина рискует оказаться вне Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) из-за решения правительства продлить так называемые специальные обязательства на рынке газа для компании "Нафтогаз". Так в пятницу главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал соответствующее письмо главы секретариата ЕЭС Янеза Копача.
Послание европейского чиновника в адрес правительства Украины содержало предупреждение, что продление специальных обязательств принято без консультаций с его организацией.
"Предварительный анализ, проведенный секретариатом, обнаружил серьезные несоответствия новых обязательств требованиям, установленным законом, и создает основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний", — подчеркивал Копач в письме.
В этой связи он предупредил, что если решение украинского правительства вступит в силу, то ЕЭС не останется других вариантов, как начать против Украины разбирательство в рамках процедуры несоблюдения правил.
По мнению Витренко, итогом этого разбирательства может стать лишение Киева права участвовать в данном объединение.
"Это грозит исключением из энергосообщества, потерей международной финансовой помощи и так далее", — написал он на странице в Facebook.
Под специальными обязательствами подразумевается, что "Нафтогаз" обязан предоставлять газ потребителям напрямую, либо же через газораспределительные фирмы. Вместе с тем, как сообщали в "Нафтогазе", региональные сбытовые компании, которые принадлежат, либо находятся под контролем Дмитрия Фирташа, злоупотребляют сложившейся схемой и не рассчитываются за полученное топливо своевременно. В итоге перед "Нафтогазом" образовалась задолженность, которая по состоянию на 7 ноября составила 44,6 млрд гривен ($1,6 млрд).
На этом фоне правительство Украины 19 октября продлило действие режима спецобязательств для "Нафтогаза" до 1 мая 2020 года.
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