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В Литве испугались российской гречки
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В Литве испугались российской гречки 

Lenta.ru + ещё 3 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Литва должна прекратить закупку пшеницы и гречки из России и начать импортировать зерновые из «дружественных стран». Об этом заявил член партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Казис Старкявичюс, передает Sputnik Литва.
По его словам, Министерство сельского хозяйства страны должно предпринять шаги, чтобы защитить интересы аграриев. Депутат считает, что злаки можно привозить из Украины и других стран.
В Литовском институте аграрной экономики сообщили, что с января по октябрь Литва импортировала 14794 тонн гречихи из России и 220 тонн из Белоруссии на общую сумму три миллиона евро. Это в три раза больше гречихи, чем в прошлом году.
По данным Таможенной службы Литвы, с января по октябрь республика импортировала 15088 тонн пшеницы из России.
Литва неоднократно называла Россию страной-агрессором. В январе 2016 года в стране предложили запретить распространение и использование георгиевской ленты, причислив ее к запрещенной советской и нацистской символике. Инициаторы внесения поправок считают, что георгиевская лента стала символом «российской военной агрессии, империалистических амбиций, провокаций, национальной вражды и средством идентификации мнимого врага».
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