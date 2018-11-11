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Найден способ спасти российский «газопровод раздора»
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Во Франции нашли способ спасти российский «газопровод раздора» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Reuters
«Северный поток — 2» стал одной из причин напряженности в отношениях между Западом и Россией, Брюссель опасается, что из-за него усилится зависимость Европы от Москвы, пишет Les Echos, добавляя, что спасти проект и отношения сторон может туркменский газ.
Автор статьи называет «Северный поток — 2» «газопроводом раздора», поскольку он продолжает вызывать напряженность в отношениях России и Запада. Он подчеркивает, что в этом году Россия обеспечит 36% потребления газа в Европейском союзе, а новый трубопровод позволит еще больше увеличить эту цифру и покрыть растущий спрос, передает RT.
На Западе роста могущества Газпрома опасаются, а в США возмущены, что Европа становится все более зависима от российских энергоресурсов. В частности, в Прибалтике 80% всех поставок приходят из России, в Европе считают, что таким образом нарушаются принципы конкуренции.
У Газпрома есть крупные европейские партнеры, но и они опасаются американских санкций против «Северного потока — 2».
Компромиссу мешает и вопрос о будущем Украины, которая может лишиться транзита российского газа в Европу.
Разрешить конфликт может газ из Туркмении, пишет французское издание. Отмечается, что Туркмения обладает большими запасами, которые могут поставляться в Россию, чтобы затем по российским трубам через Украину он шел в Европу.
«Так, по трубам Балтики «Газпром» будет поставлять российский газ. Но, благодаря туркменскому газу, транзит по Украине продолжится. И все выиграют», — приводит Les Echos слова источника, близкого к переговорам по «Северному потоку — 2».
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