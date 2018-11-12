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Россиян спасут от ожирения повышением цен
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В России введут налог на газировку ради борьбы с лишним весом 

Lenta.ru + ещё 3 55 минут назад
Сладкие газированные напитки в России подорожают примерно на 20 процентов. На них намерены ввести акцизы. Такое предложение поступило от Экспертного совета при правительстве, и Минздрав его поддержал, сообщают в понедельник, 12 ноября, «Известия».
По словам авторов инициативы, такая мера должна способствовать переходу граждан на правильное питание и снижению потребления сахара. Как отмечает издание, от ожирения, вызванного в том числе фастфудом и газировкой, сегодня страдают 2 миллиона россиян. В 2017 году их стало больше на 6 процентов по сравнению с 2016-м.
Пищевые продукты в России акцизами не облагались, добавляет газета. Если налог введут, цена на один литр напитков вырастет в среднем с 65 до 78 рублей. В Минздраве, между тем, уточнили, что конкретные меры еще обсуждаются.
Представители бизнеса отнеслись к инициативе неодобрительно.
«Возможный ввод акциза мы считаем безосновательной дискриминационной для категории мерой», — подчеркнул президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.
Он заявил, что по статистике, сладкие газированные напитки в рационе россиянина составляют менее 2 процентов от суточной нормы калорий.
Предложение Экспертного совета было высказано в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», одна из целей которого — снижение потребления сахара. Он в свою очередь входит в нацпроект «Демография», призванный увеличить продолжительность жизни российских граждан.
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