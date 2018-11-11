Ещё
Дорогой нефти пришел конец
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.69
$
66.45
76.73
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.90
75.40
Индексы и котировки Brent
69.88
+0.00 Золото
1209.30
+0.01 РТС
1121.38
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1338
–0.0035
29.10
1.1373
08.11
04.11
30.10

Вцепились в добычу: дорогой нефти пришел конец 

Газета.Ru 1 час назад
Страны ОПЕК+ не будут увеличивать добычу нефти в 2019 году. Впрочем, и ее снижения пока не планируется — Россия готова к такому шагу, но Саудовская Аравия колеблется. В отсутствие такого решения на фоне переизбытка предложения нефтяные котировки могут продолжить падение.
Министр энергетики Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ не будет продолжать наращивать добычу нефти в 2019 году. Об этом он сообщил на министерском мониторинговом комитете, заседание которого прошло 11 ноября в Абу-Даби.
«Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК +. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу», — подчеркнул он на пресс-конференции.
Впрочем, рекомендации по сокращению добычи нефти в следующем году комитет также не вынес.
«Мы не вынесли рекомендаций, решение — просто продолжить мониторинг», — рассказал журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.
При этом в итоговом коммюнике комитета подчеркивается, что «перспективы на 2019 год указывают на более высокий рост предложения (нефти), чем глобальные потребности, с учетом текущей неопределенности».
В этих условиях предложение сократить добычу выглядело вполне логичным. Накануне об этом говорили и сами члены мониторингового комитета. Так, министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи в кулуарах заседания заверил журналистов, что большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи.
«Рынок перенасыщен, идея сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки — хорошее начало», — сказал он. «Мы видим некоторые негативные симптомы переизбытка на рынке», — добавил министр.
Стоит напомнить, что мониторинговый комитет не принимает окончательных решений. Наряду с техническим комитетом он был создан для контроля за выполнением сделки со сокращению добычи в рамках ОПЕК+. И если технический комитет отслеживает выполнение сделки на экспертном уровне, то министерский мониторинговый комитет обсуждает ситуацию на уровне глав профильных ведомств и дает рекомендации к министерской встрече представителей всех членов ОПЕК+, которые как раз и принимают решения о дальнейшей судьбе сделки.
В состав министерского мониторингового комитета входят шесть министров: России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Администрируют работу комитета главы минэнерго России и Саудовской Аравии — Александр Новак и Халед аль-Фалех.
Впрочем, аналитики в своих прогнозах изначально ориентируются на сводную позицию России и Саудовской Аравии как самых влиятельных игроков объединения. Нынешнее заседание мониторингового комитета также предваряла встреча Новака и аль-Фалеха.
Перед министерским заседанием глава минэнерго РФ в беседе с журналистами сообщил, что сделка в нынешнем виде вполне может быть пролонгирована. «В случае необходимости я не исключаю такой вариант», — сказал он (цитата по ТАСС).
«Не было еще никаких решений, что сделка расторгается. Мы живем в принятых решениях, что сделка идет до конца года», — напомнил министр
При этом Новак не исключил возможность снижения добычи нефти в 2019 году.
«Мы сейчас должны очень внимательно посмотреть ситуацию на рынке, проанализировать исполнение соглашения и очень взвешенно подойти к тому, чтобы принимать дальнейшие действия, чтобы совместно продолжать сотрудничество по стабилизации рынка и принятию необходимого решения, — сказал российский министр. — Если такие решения (о сокращении добычи — прим. ред.) будут приняты и это будет в интересах России, то Россия сможет выполнять свои обязательств в рамках принятых решений».
А вот министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии заявил, что разговоры о снижении добычи пока преждевременны.
«В идеале мысль о сокращении нам не нравится, в идеале мы хотим, чтобы рынок свободно снабжался и чувствовал себя комфортно. Мы придем к идее сокращения, если увидим стойкий рост переизбытка, и, честно говоря, мы видим некоторые признаки этого в США, но не видим пока таких признаков в глобальном масштабе, — отметил аль-Фалех.
При этом аль-Фалех признался, что в следующем месяце его страна снизит экспорт черного золота.
«Наша добыча росла в течение ноября. Но я скажу вам сейчас кое-что новое. В декабре заявки на поставки нашей нефти на 500 тыс. баррелей меньше, чем в ноябре. Поэтому в декабре мы будем поставлять меньше», — сказал он.
Сделка между 23 странами ОПЕК+ действует с 2017 года. В Вене в 2016 году страны договорились о суммарном снижении добычи на 1,8 млн б/с. С начала 2018 года договор перевыполняется из-за существенного падения добычи в Венесуэле, Анголе, Иране на фоне санкций со стороны США и ряде других стран.
С июня Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран начали наращивать нефтедобычу, чтобы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100% и сбалансировать ситуацию на рынке. Так, по итогам августа исполнение сделки составило 129%, в сентябре — 111%, в октябре, по предварительным данным, — 104%.
Наращивать добычу страны решили также на фоне обещания США ввести беспрецедентные санкции в отношении Тегерана, чтобы убрать с рынка весь объем иранской нефти. Эти новости добавили рынку нервозности и разогнали цены выше $85 за баррель.
Ходили слухи о росте до $100. Вашингтон обвинял в происходящем ОПЕК, представители нефтедобывающих стран рекомендовали США обратить внимание на себя. Сами Соединенные Штаты при этом стали наращивать добычу темпами даже выше ранее озвученных амбициозных планов. А санкции в отношении Ирана, о которых было объявлено 5 ноября, в итоге оказались более сдержанными и предусматривали временное сохранение поставок иранской нефти ключевым ее покупателям. В итоге нефтяные котировки упали ниже $69 за баррель, а на рынке возникла опасность переизбытка предложения.
Многие инвесторы ждали от встречи ОПЕК+ решений, прежде всего связанных со стабилизацией нефтяного рынка и удержания цен на нефть не ниже $70 за баррель, отмечает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».
Не исключено, что сдержанные выводы по итогам сегодняшней встречи опустят цены еще ниже.
Многие эксперты и игроки рынка говорят, что 2019 год будет очень непредсказуемым для нефти. Во-первых, не очень понятно, что будет через три месяца отсрочки в отношении иранских санкций, будут ли держать США добычу на прежнем уровне, есть вопросы к спросу со стороны Китая — там в последнее время наметился спад, сколько в случае необходимости все же смогут восполнить на рынке Россия и Саудовская Аравия, сможет ли Венесуэла, как обещала, нарастить добычу и т. д.
Что касается России, то Александр Новак пообещал, что пока в ноябре добыча нефти сохранится примерно на октябрьском уровне.
«Да, в течение ноября вряд ли что-то произойдет», — сказал он.
Газета.Ru: последние новости
США ввели новые санкции против России из-за Крыма Экономика под угрозой: чего ждать России от нового состава конгресса США Россия пригрозила запретить экспорт древесины в Китай
Комментарии120
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон признал главную слабость Европы23
Китай пытался «украсть» российское золото14
Найден способ спасти российский «газопровод раздора»68
Россиян обрадовали предновогодними пенсиями152
Деньги пенсионеров пересчитали158
Новости партнеров
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
00:42
Новогодний отдых для россиян резко подорожал
Личный счет
04:09
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды
Статьи Личный счет
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
04:04
США ударят по рублю в декабре
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение