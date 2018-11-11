Вцепились в добычу: дорогой нефти пришел конец

Страны ОПЕК+ не будут увеличивать добычу нефти в 2019 году. Впрочем, и ее снижения пока не планируется — Россия готова к такому шагу, но Саудовская Аравия колеблется. В отсутствие такого решения на фоне переизбытка предложения нефтяные котировки могут продолжить падение.

Министр энергетики Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи заявил, что ОПЕК+ не будет продолжать наращивать добычу нефти в 2019 году. Об этом он сообщил на министерском мониторинговом комитете, заседание которого прошло 11 ноября в Абу-Даби.

«Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК +. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу», — подчеркнул он на пресс-конференции.

Впрочем, рекомендации по сокращению добычи нефти в следующем году комитет также не вынес.

«Мы не вынесли рекомендаций, решение — просто продолжить мониторинг», — рассказал журналистам замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев.

При этом в итоговом коммюнике комитета подчеркивается, что «перспективы на 2019 год указывают на более высокий рост предложения (нефти), чем глобальные потребности, с учетом текущей неопределенности».

В этих условиях предложение сократить добычу выглядело вполне логичным. Накануне об этом говорили и сами члены мониторингового комитета. Так, министр нефти Омана Мохаммед ар-Румхи в кулуарах заседания заверил журналистов, что большинство стран в ОПЕК+ поддерживают сокращение добычи.

«Рынок перенасыщен, идея сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки — хорошее начало», — сказал он. «Мы видим некоторые негативные симптомы переизбытка на рынке», — добавил министр.

Стоит напомнить, что мониторинговый комитет не принимает окончательных решений. Наряду с техническим комитетом он был создан для контроля за выполнением сделки со сокращению добычи в рамках ОПЕК+. И если технический комитет отслеживает выполнение сделки на экспертном уровне, то министерский мониторинговый комитет обсуждает ситуацию на уровне глав профильных ведомств и дает рекомендации к министерской встрече представителей всех членов ОПЕК+, которые как раз и принимают решения о дальнейшей судьбе сделки.

В состав министерского мониторингового комитета входят шесть министров: России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Администрируют работу комитета главы минэнерго России и Саудовской Аравии — Александр Новак и Халед аль-Фалех.

Впрочем, аналитики в своих прогнозах изначально ориентируются на сводную позицию России и Саудовской Аравии как самых влиятельных игроков объединения. Нынешнее заседание мониторингового комитета также предваряла встреча Новака и аль-Фалеха.

Перед министерским заседанием глава минэнерго РФ в беседе с журналистами сообщил, что сделка в нынешнем виде вполне может быть пролонгирована. «В случае необходимости я не исключаю такой вариант», — сказал он (цитата по ТАСС ).

«Не было еще никаких решений, что сделка расторгается. Мы живем в принятых решениях, что сделка идет до конца года», — напомнил министр

При этом Новак не исключил возможность снижения добычи нефти в 2019 году.

«Мы сейчас должны очень внимательно посмотреть ситуацию на рынке, проанализировать исполнение соглашения и очень взвешенно подойти к тому, чтобы принимать дальнейшие действия, чтобы совместно продолжать сотрудничество по стабилизации рынка и принятию необходимого решения, — сказал российский министр. — Если такие решения (о сокращении добычи — прим. ред.) будут приняты и это будет в интересах России, то Россия сможет выполнять свои обязательств в рамках принятых решений».

А вот министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии заявил, что разговоры о снижении добычи пока преждевременны.

«В идеале мысль о сокращении нам не нравится, в идеале мы хотим, чтобы рынок свободно снабжался и чувствовал себя комфортно. Мы придем к идее сокращения, если увидим стойкий рост переизбытка, и, честно говоря, мы видим некоторые признаки этого в США, но не видим пока таких признаков в глобальном масштабе, — отметил аль-Фалех.

При этом аль-Фалех признался, что в следующем месяце его страна снизит экспорт черного золота.

«Наша добыча росла в течение ноября. Но я скажу вам сейчас кое-что новое. В декабре заявки на поставки нашей нефти на 500 тыс. баррелей меньше, чем в ноябре. Поэтому в декабре мы будем поставлять меньше», — сказал он.

Сделка между 23 странами ОПЕК+ действует с 2017 года. В Вене в 2016 году страны договорились о суммарном снижении добычи на 1,8 млн б/с. С начала 2018 года договор перевыполняется из-за существенного падения добычи в Венесуэле, Анголе, Иране на фоне санкций со стороны США и ряде других стран.

С июня Россия, Саудовская Аравия и ряд других стран начали наращивать нефтедобычу, чтобы довести уровень исполнения сделки ОПЕК+ до 100% и сбалансировать ситуацию на рынке. Так, по итогам августа исполнение сделки составило 129%, в сентябре — 111%, в октябре, по предварительным данным, — 104%.

Наращивать добычу страны решили также на фоне обещания США ввести беспрецедентные санкции в отношении Тегерана, чтобы убрать с рынка весь объем иранской нефти. Эти новости добавили рынку нервозности и разогнали цены выше $85 за баррель.

Ходили слухи о росте до $100. Вашингтон обвинял в происходящем ОПЕК, представители нефтедобывающих стран рекомендовали США обратить внимание на себя. Сами Соединенные Штаты при этом стали наращивать добычу темпами даже выше ранее озвученных амбициозных планов. А санкции в отношении Ирана, о которых было объявлено 5 ноября, в итоге оказались более сдержанными и предусматривали временное сохранение поставок иранской нефти ключевым ее покупателям. В итоге нефтяные котировки упали ниже $69 за баррель, а на рынке возникла опасность переизбытка предложения.

Многие инвесторы ждали от встречи ОПЕК+ решений, прежде всего связанных со стабилизацией нефтяного рынка и удержания цен на нефть не ниже $70 за баррель, отмечает Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Не исключено, что сдержанные выводы по итогам сегодняшней встречи опустят цены еще ниже.

Многие эксперты и игроки рынка говорят, что 2019 год будет очень непредсказуемым для нефти. Во-первых, не очень понятно, что будет через три месяца отсрочки в отношении иранских санкций, будут ли держать США добычу на прежнем уровне, есть вопросы к спросу со стороны Китая — там в последнее время наметился спад, сколько в случае необходимости все же смогут восполнить на рынке Россия и Саудовская Аравия, сможет ли Венесуэла, как обещала, нарастить добычу и т. д.

Что касается России, то Александр Новак пообещал, что пока в ноябре добыча нефти сохранится примерно на октябрьском уровне.